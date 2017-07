«C’est mon histoire!»: Ma dépression m’a appris à danser avec la vie (PODCAST)

ADVERTISEMENT

La dépression est une maladie dont on parle beaucoup, mais que l'on connaît peu. Le comportement des personnes affectées indispose, déroute, tant elles semblent vivre dans un monde parallèle, au mur infranchissable. On dit alors qu'elles sont «tombées» en dépression... Tomber, un mot qui reflète de toute évidence l'état des souffrants, qui s'écroulent, qui s'enfoncent dans les affres du désespoir, comme aspirés par un trou noir sans fond.

D'où émane cette force mystérieuse qui tire impitoyablement les dépressifs vers le bas? De quels coins et recoins obscurs de leur être, surgit-elle?

Il suffit d'une épreuve, d'une tragédie, d'un accident de parcours, pour réveiller une douleur mal cicatrisée et briser toutes les digues. La dépression confronte alors le souffrant avec les zones sombres de son histoire personnelle.

Vivre avec la dépression est un combat de tous les jours avec un ennemi invisible, qui anesthésie psychiquement, affectivement et physiquement l'individu, jusqu'à le pousser parfois à se donner la mort.

Mais de quoi la dépression est-elle le nom? Encore marginale il y a six à sept décennies, elle touche aujourd'hui plus de 350 millions d'individus dans le monde. Pourquoi nos sociétés hautement technologiques, dominées par le culte de la compétition et de la performance, fabriquent-elles de la dépression à grande échelle?

Le sociologue Alain Ehrenberg explique dans son ouvrage sur l'individu contemporain, que «l'essor de l'esprit de compétition s'accompagne d'une augmentation de la souffrance psychique». C'est la maladie de l'homme sans guide, démuni et impuissant face aux transformations du monde.

Comment donner dès lors un sens à sa vie dans un tel univers aliénant? La thérapeute Elsa Godart affirme qu'il faudrait amener le patient à effectuer un chemin intérieur pour remonter jusqu'au sens fondamental de son existence. L'objectif étant de l'aider à retrouver le sens de ses priorités, afin de transformer son impuissance en puissance. Dès lors, même quand la vie s'acharne, le sens guérit.

Notre témoin aujourd'hui est Christine Michaud, connue par le grand public pour ses émissions à la télé ainsi que pour ses ouvrages et ses conférences sur la psychologie positive.

À voir la femme accomplie et heureuse qu'elle est aujourd'hui, on a peine à croire qu'elle ait souffert de dépression sévère à l'âge de 28 ans. Une épreuve qui, paradoxalement, la frappa de plein fouet alors qu'elle était au summum de son ancienne carrière de publicitaire.

Tomber dans les méandres de la dépression, toucher le fond puis se relever dignement, non seulement pour emprunter la voie de sa propre résilience, mais aussi pour redonner de l'espoir aux autres, à travers ses écrits et ses conférences, voilà qui résume bien l'histoire de Christine Michaud. Un parcours qui nous conforte dans l'idée que celui qui s'écroule puis se redresse est plus grand que celui qui n'est jamais tombé.

1re partie : Christine Michaud, animatrice télé, auteure et conférencière en psychologie positive. Elle a publié plusieurs ouvrages dont C'est beau la vie publié chez l'éditeur Un monde différent, ainsi que son dernier livre Mon projet bonheur paru chez Edito.

2e partie : Dr Jean-Nicolas Carrier, psychologue clinicien, démystifie la dépression et fait le point sur les différentes solutions susceptibles d'aider les personnes souffrantes.

Conception, animation: Victoria Vidal

Réalisation: Sandrine Duval

