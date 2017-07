Voici la première photo du bébé de Max et Katia Pacioretty

Durant la nuit de vendredi à samedi, Katia Pacioretty a accouché à l'hôpital général juif de Montréal de son troisième garçon nommé James Carter.

«Félicitations à Max et Katia Pacioretty pour la naissance de leur troisième garçon, James Carter», pouvait-on lire dans une publication sur Twitter du compte des Canadiens de Montréal.

Sur la photo ci-dessous, on peut justement voir tous les garçons de la famille réunis dans le même cliché.

Shared by #Habs captain Max Pacioretty: Dad with newborn James Carter this weekend, with James's brothers Lorenzo (right) and Maximus pic.twitter.com/vNaWdIV8dM