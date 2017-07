Un avion d'Air Canada subit une crevaison au décollage

Un vol d'Air Canada qui faisait la liaison vers Toronto a dû retourner à l'aéroport de Gatwick à Londres après qu'un de ses pneus ait éclaté lors du décollage.

L'incident de l'avion de type «Rouge» du transporteur est survenu aux alentours de l'heure du dîner et a engendré une inspection de la piste principale de l'aéroport. Aucun blessé n'a été rapporté.

Après avoir vérifié la piste pendant environ 30 minutes, les dirigeants de l'aéroport ont pris la décision de la fermer pour le reste de la journée.

Il s'agit d'une procédure normale dans des circonstances du genre, a indiqué l'aéroport.

Further updates to follow pic.twitter.com/7GyQC2740C — Gatwick Airport LGW (@Gatwick_Airport) 17 juillet 2017

Tous les vols de l'aéroport de Gatwick ont été dirigés vers la piste secondaire, ce qui a provoqué plusieurs délais et annulations pour certains voyageurs.

Ce texte a d'abord été publié dans le HuffPost Canada.

Plane blocking the runway. Nothing is flying in or out. #Gatwick pic.twitter.com/xHb6BhhorN — Maria (@ReginaF1addict) 17 juillet 2017

Thanks to amazing @AirCanadaRouge staff for keeping things relaxed after surprise landing at Gatwick. Plane blew a tire and we had to return pic.twitter.com/mnsu7geqM5 — Jake Lever (@jakelever0) 17 juillet 2017

So flight #CA1925 from @Gatwick_Airport had a tyre burst on take off - landed in LGW again, all passengers now waiting to hear news pic.twitter.com/5oKqRthcLD — Fiona Nielsen (@glyn_dk) 17 juillet 2017

VOIR AUSSI: