10 raisons de ne pas prendre toutes ses vacances en été

« Ne prendre des vacances qu'en été est une erreur, et même une source de déception. Prendre toutes ses vacances en été, c'est risquer d'être déçu par la météo. [...] Changeons le monde : prenons plus de vacances, plus souvent, et pas seulement en été, étudiants inclus, question de ne pas toujours arriver à Noël crevé et à la fin de l'hiver vert comme une asperge. »

Au moment où de nombreux Québécois profitent de leurs vacances estivales, le chroniqueur Gilles Payer dresse le palmarès des 10 bonnes raisons pour ne pas vider toute sa banque de congés en été.

L'été est une formidable saison pour travailler : les heures de pointe sont moins harassantes, les vêtements sont plus légers, la clarté est encore présente à la sortie du travail. Les employeurs souffriraient moins de devoir remplacer tout le monde en même temps. Et les employés qui restent seraient moins débordés. Le chroniqueur Gilles Payer

Les dix raisons de ne pas prendre toutes ses vacances en été : Aller travailler sans manteau l'été, c'est plutôt agréable;

C'est l'hiver qu'on est fatigué, pas l'été;

L'été, il y a trop de monde en même temps partout dans les lieux de divertissement;

L'été, on n'a aucune certitude de beau temps pour ses vacances;

Les heures de pointe sont plus fluides l'été, en théorie;

L'été, il y a encore de la clarté au retour du travail;

Il faut se garder du temps de repos pour le reste de l'année;

L'été, il y a trop de moustiques, même en juillet;

Septembre est un mois parfait pour prendre ses vacances;

L'industrie du tourisme a besoin de monde autant en été que pendant les autres saisons.