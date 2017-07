Game of Thrones: les enjeux de la saison 7

ADVERTISEMENT

«Winter is coming». L'été sera glacial si l'on se fie au slogan de la très attendue septième saison du Game of Thrones (Le trône de fer). Alors qu'on avait l'habitude de découvrir chaque printemps les nouveaux épisodes de la populaire saga fantastico-médiévale, adaptée des romans de George R. R. Martin, les producteurs ont décidé de changer nos habitudes avec une diffusion en pleine période estivale.

Les millions d'adorateurs seront de toute façon au rendez-vous dimanche 16 juillet sur HBO pour les débuts officiels de cette avant-dernière saison que l'on nous promet épique. Il y a en effet de fortes chances qu'elle le soit tant les vastes intrigues féodales décortiquées dans les chapitres précédents paraissent aujourd'hui converger vers une finale spectaculaire.

Car depuis la mort du roi infidèle Robert Baratheon, les puissantes familles de Westeros se livrent une guerre à la foi diplomatique et sanglante pour tenter de reconquérir le trône laissé vacant. «Ne te bats pas dans le Nord ou dans le Sud, mène tous les combats partout, toujours, dans ton esprit», déclare une voix dans une des récentes bandes annonces de la septième saison. Le conflit s'annonce donc global.

Qui montera sur le Trône de fer? Voici la grande question qui taraude les esprits sans relâche. Les survivants qui continuent de s'entredéchirer sont prêts à en découdre une fois pour toutes afin de régner sur les Sept Couronnes. Mais les jours sont dorénavant comptés pour la cruelle Cersei. À moins qu'elle ne se fasse assassiner par l'un de ses proches (Tyrion le nain ou Jaime le régicide), l'impopulaire reine matriarche des Lannister ne pourra probablement pas empêcher la prise de son royaume par les dragons aux dents acérées de Daenerys Targaryen.

Il faut dire que l'ascension de la ravissante Daenerys est spectaculaire. Rien ne semble empêcher la victoire de sa flotte et de ses monstres ailés jusqu'à Port-Réal. Sera-t-elle assez obstinée pour s'emparer du trône, en dépit d'une enfance hantée par l'exil? Certains prédisent en coulisse que la Khaleesi pourrait renoncer au sacre ultime si elle retrouvait son défunt mari Khal Drogo.

Fin de règne

De son côté, Arya Stark poursuit ses funèbres représailles en liquidant ses bourreaux. Sa sœur aînée, Sansa, a réussi, contre toute attente, à se libérer de sa condition. À l'image des filles de Stark, les femmes prennent le pouvoir au détriment des monarques dont seul Jon Snow, jeune Seigneur de Winterfell, à l'air de s'en sortir malgré les multiples souffrances qui l'affligent. Ajoutons qu'un retour de l'héritier Gendry Baratheon serait vu comme un véritable cataclysme.

Toutefois, beaucoup pensent que le bâtard gothique de Ned Stark est le plus légitime à s'asseoir sur le trône convoité, mais ses origines Targaryennes pourraient lui jouer un mauvais tour. Personne ne veut le retour d'un nouveau roi Fou.

Lui ou un autre, les prétendants sont de toute façon nombreux dans Game of Thrones. Caché dans l'ombre, Petyr Baelish, alias Littlefinger, fomente en secret son supposé couronnement. Et puis, il y a Euron Greyjoy, un sérieux candidat. Aussi abject et narcissique soit-il, l'oncle d'Euron et Yara, commande une impressionnante armada au service de Cersei. Il n'attend qu'une occasion pour mieux la trahir.

Il reste qu'au cœur de ces rapports de force, le jeu des alliances et des trahisons devient de plus en plus futile puisque l'arrivée des terribles Marcheurs blancs se précise. Le mur du nord qui empêchait les créatures surnaturelles d'envahir les royaumes des Hommes est sur le point de s'effondrer. Une alliance entre Daenerys Targaryen et son supposé neveu Jon Snow pourrait changer la donne. Encore faut-il que ces deux esprits libres se rencontrent...

La saison 7 de Game of Thrones débute le dimanche 16 juillet sur la chaîne HBO.