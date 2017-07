Walmart Canada a annoncé qu'il retirait de ses tablettes un vêtement pour bébé après avoir reçu des plaintes selon lesquelles celui-ci était offensant pour les Autochtones.

On pouvait lire sur le vêtement d'une pièce la phrase «I Still Live With My Parents» («J'habite toujours avec mes parents»), laquelle était ornée d'images de tipis ainsi que d'une flèche.

Walmart Canada soutient que l'illustration ne représente pas ses croyances et n'a pas sa place dans ses magasins.

Certains se sont indignés sur Twitter, faisant valoir que le vêtement était offensant puisque les enfants autochtones vont souvent en familles d'accueil.

D'autres ont dit y voir vu une forme d'insensibilité considérant les pensionnats autochtones qui ont marqué l'histoire du Canada.

Une porte-parole de Walmart, Anika Malik, a affirmé que l'entreprise s'excusait pour tout mal qui avait pu être causé involontairement.

LIRE AUSSI:

» Wal Mart aurait copié les lumières de Canadian Tire

» Début des audiences sur les relations entre les Autochtones et certains services publics

» Les femmes autochtones ne seront plus laissées seules pour accoucher

​​​​​