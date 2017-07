Quelle est la date de péremption de nos produits de beauté?

ADVERTISEMENT

Même si elles ne sont pas toujours affichées clairement, notre maquillage et nos soins ont tous une date d'expiration. Comment distinguer un bon d'un produit périmé?

Il est tentant de continuer d'utiliser un vieux produit s'il n'est pas vide. Ce qu'on ne réalise pas, c'est que cette habitude met notre santé en péril. Avec l'utilisation, les bactéries s'accumulent dans nos produits de beauté et causent des infections et des irritations sur notre visage. De plus, certains ingrédients actifs subissent avec le temps et l'exposition aux éléments, ce qui altère leur l'efficacité. Voici quelques dates de péremption à respecter.

Maquillage pour les lèvres: deux ans

Les crayons à lèvres peuvent durer plus longtemps s'ils sont aiguisés régulièrement, mais les rouges à lèvres sont un véritable bassin de bactéries à cause de leur forte teneur en eau.

Fard à joues et poudre bronzante: deux ans

Les bactéries s'accumulent dans les produits en poudre par le biais de nos pinceaux. Le meilleur moyen d'éviter les réactions cutanées est de nettoyer pinceaux et autres outils de maquillage régulièrement.

Maquillage pour les yeux: de trois mois à deux ans

Le eye-liner liquide expire le plus rapidement: on recommande de le jeter après trois mois pour éviter des infections à l'œil. Les pigments des fards en crème s'effritent après six mois: il vaut mieux s'en débarrasser à ce moment, même s'ils contiennent peu d'eau et accumulent moins de bactéries que d'autres produits. Les fards en poudre et en crayon durent environ deux ans. On peut allonger la durée de vie des crayons en s'assurant de nettoyer notre aiguisoir fréquemment.

Mascara: trois mois

Un tube de mascara est humide et sombre, soit le parfait environnement pour la croissance bactérienne. De toute façon, les agents épaississants se séparent de la formulation après quelques mois, ce qui crée des amas sur les cils à l'application.

Fond de teint liquide: de six mois à deux ans

Avec le temps, l'huile contenue dans les fonds de teint liquide remonte à la surface et la consistance du produit devient inégale. Encore une fois, les doigts et le pinceau apportent une multitude de bactéries qui continuent à croître dans la bouteille: c'est pourquoi il est préférable de les jeter après six mois. Les fonds de teint en poudre durent deux ans: après ce temps, les ingrédients s'effritent et ils ne sont plus distribués uniformément sur la peau lors de l'application.

Crème hydratante: de six mois à un an

Certains ingrédients actifs se dégradent au contact de l'oxygène ou du soleil: c'est pourquoi en rangeant nos crèmes dans des endroits frais et sombres, en s'assurant de bien refermer la bouteille, on allonge leur durée de vie. D'autres produits, au contraire, deviennent plus concentrés avec le temps, car les autres composants de la formulation s'évaporent. Résultat? Des réactions cutanées inflammatoires peuvent survenir.

Produits pour les cheveux: un an

Lorsqu'on laisse entrer de l'eau et de l'air dans nos produits capillaires pendant la douche, la formulation est compromise. En s'assurant de bien refermer la bouteille, on peut conserver notre produit pour une année.

Vernis: un an

Après ce temps, le vernis commence à s'évaporer et le produit s'épaissit. On observe aussi une séparation des différents composants de la formulation, ce qui compromet le pigment.

