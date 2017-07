Faire le plein de friandises, croustilles, pop-corn et autres délices au cinéma peut parfois coûter plus cher que le billet d'entrée lui-même. Pour économiser un peu, un couple a pensé à une petite méthode bien sournoise pour faire rentrer leurs propres réserves qui a conquis Internet.

Alors que certains tentent de cacher leur festin au fond du sac à main ou dans leurs poches, le duo a utilisé... Vous n'êtes pas prêts... Un porte-bébé!

Une vidéo de leur stratégie partagée mardi par l'usager Twitter @Barrington_14 a déjà été retweetée plus de 67 000 fois.

when i tell y'all im about to buy a baby carrier of craigslist for the low...this is genius pic.twitter.com/eahVMZ6xfo

Dans la séquence, on les voir emplir le siège de chocolat, bonbons et de liqueurs puis le recouvrir d'une couverture avant de passer au guichet puis la vérification de billet sans que personne ne se doute de rien.

La twittosphère a tout de suite eu de l'admiration pour l'ingénieuse idée du couple.

Certains sont toutefois demeurés sceptiques et ont plutôt suggéré de simplement remplir leur sacoche (comme tout le monde) .

"Mon gars, tu n'as qu'à demander à ta blonde d'amener son gros sac à main"

Mais @Barrington_14 qui a partagé la vidéo leur a donné une petite leçon de vie :

To everyone saying "all you need is a purse" obviously you peons. But be innovative. Evolve. BE GREATER than those before you https://t.co/LXQ9cCZXmI