Le tout premier snack-bar hawaïen ouvre ses portes à Montréal

ADVERTISEMENT

Le Kamehameha Snack-Bar, le tout premier casse-croûte hawaïen, a ouvertses portes à Montréal. Notre photographe a assisté à la soirée d'inauguration des lieux.

Un nom qui en dit long

« Kamehameha » (se prononçant Ka-mé-ha-mé-ha) fait référence à la Kamehameha Highway – l'autoroute principale couvrant tout le nord de l'île d'Oahu, où l'on retrouve de magnifiques plages pittoresques, idéales pour le surf. Le nom Kamehameha fut également choisi en honneur du roi Kamehameha le Grand – fondateur et premier souverain du royaume d'Hawaï, qui conquit et unifia toutes les îles Hawaïennes.

C'est le mot qui représente Hawaï dans toute sa beauté et sa totalité.

Au menu SVP!

Au programme: des plats légers et rapides, inspirés de la culture du surf que l'on retrouve dans le nord de l'île d'Oahu, tels que des pokés et bols d'açaï, des smoothies, des grignotines et crèmes glacées d'inspiration hawaïenne - sans oublier les options végétariennes et véganes.

Parmi les autres spécialités typiques et incontournables: le spam musubi – constitué de spam grillé servi sur un bloc de riz emballé dans une feuille de nori, ou le taiyaki un cornet - de crème glacée gaufrée en forme de poisson au parfum d'ananas, de noix de coco, de matcha, ou encore de sésame noir.

« Nous avons décidé d'ouvrir un casse-croûte hawaïen inspiré de la cuisine hawaïenne et arborant une touche d'influence japonaise, tout en nous concentrant à offrir des choix de plats frais et savoureux. L'objectif est d'offrir aux Montréalais une expérience digne des îles hawaïennes à travers notre cuisine et notre décor » - copropriétaire Dan Pham.

Kamehameha Snack-Bar: 1190 rue Ste-Catherine Est, Montréal.

Pour voir les photos de la soirée d'inauguration ci-dessous