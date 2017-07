Les voitures de la Sûreté du Québec changent d'apparence

Après les uniformes de ses policiers, la Sûreté du Québec (SQ) changera la couleur de ses voitures de patrouille à compter de l'automne. Les véhicules seront désormais noirs, et non plus blancs, un peu comme ceux des policiers de nos voisins du sud, avec des portières blanches ornées de bandes vertes, un rappel des anciennes couleurs de la SQ.

Le contraste entre le noir de la carrosserie et le blanc des portières rendrait les voitures plus visibles et rehausserait ainsi la sécurité des agents. « En période ensoleillée, lors de précipitations de neige ou lors de brouillard, cette combinaison représentera un atout majeur », selon la publication sur la page Facebook de la SQ.

Les véhicules seront également munis de gyrophares DEL plus performants, plus visibles et moins énergivores.

Le remplacement des véhicules de la SQ, qui s'amorcera cet automne, s'effectuera au cours des trois prochaines années.

La SQ avait procédé à une modification de l'uniforme de ses policiers il y a un peu plus d'un an. Le nouvel uniforme intégrait également la couleur noire, les policiers du corps de police provinciale revêtant désormais des pantalons de cette couleur avec des chemises vertes.

VOIR AUSSI: