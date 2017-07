ADVERTISEMENT

Bien que la nouvelle soit complètement passée sous le radar, en date du jeudi 13 juillet, Martin Coiteux est le nouveau ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Stéphanie Vallée a été nommée responsable des Affaires autochtones et David Heurtel est titulaire du portefeuille de la Forêt, de la Faune et des Parcs.

N'ajustez pas votre appareil: il n'y a pas eu de remaniement ministériel.

Tous les étés, le ministère du Conseil exécutif doit émettre un décret afin d'assurer que les ministres en vacances soient officiellement remplacés par leurs collègues à qui l'on aura «conféré temporairement les pouvoirs, devoirs et attributions» liés à leurs fonctions.

Le décret pour l'été 2017, adopté le 21 juin et publié le 12 juillet dans la Gazette officielle du Québec, nous apprend ainsi que le ministre des Finances, Carlos Leitao, est le champion des vacances d'été 2017, avec un total de quatre semaines d'absence. Parmi ses remplaçants, on note que le président du Conseil du trésor, Pierre Moreau, l'a remplacé une première fois au début de juillet et assumera aussi ses fonctions durant la première semaine du mois d'août.

Les ministres Dominique Anglade, Luc Blanchette et Laurent Lessard auront également été ministres des Finances durant une semaine à la fin de l'été 2017.

M. Moreau est par ailleurs fort occupé cet été puisqu'il occupait également les fonctions de ministre des Affaires municipales et de ministre de la Sécurité publique le week-end dernier en remplacement de son collègue Martin Coiteux.

Pierre Moreau, qui a d'ailleurs été appelé à agir à titre de responsable de la Sécurité publique dans un dossier de décès d'enfant en fin de semaine dernière, fait toutefois valoir que la charge additionnelle n'est pas excessive pour autant. «J'ai eu à intervenir, mais honnêtement on accepte assez facilement ce genre de travail parce que l'équipe du cabinet du ministre (que l'on remplace) est toujours en support», a-t-il indiqué en marge d'un point de presse à l'Assemblée nationale, jeudi.

Le multi-ministre a remis les choses en perspective avec une pointe d'humour météorologique: «Au mois de juillet, c'est plutôt tranquille. (...) L'été au Québec, ça dure entre le 2 juillet et le 3, à peu près, alors les gens en profitent dans cette période pour s'absenter et cette année l'été n'a pas été très beau... encore!»

M. Moreau n'est pourtant pas le frappeur suppléant numéro un du conseil des ministres, ce titre revenant plutôt aux ministres Lucie Charlebois, Pierre Arcand et Geoffrey Kelly, qui effectueront chacun trois remplacements.

La charge de Mme Charlebois sera tout de même assez lourde à la fin de juillet puisque, durant environ deux semaines, elle sera à la fois ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et ministre du Travail en plus d'assumer son rôle de ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie.

Pierre Arcand aura aussi cumulé à la fin de l'été 2017 la responsabilité des Affaires autochtones, de la Forêt, de la Faune et des Parcs ainsi que de l'Économie, la Science et l'Innovation.

Geoffrey Kelley, quant à lui, aura eu la charge des Affaires municipales et de la Sécurité publique, de la Forêt, de la Faune et des Parcs ainsi que des Relations canadiennes.

Pas de vacances pour ces ministres

Étonnamment, plusieurs ministres ne prennent pas de vacances cet été, dont l'hyperactive Lucie Charlebois. Le premier ministre Philippe Couillard lui-même ne s'octroie aucune absence prolongée, mais se livrera à l'une de ses grandes passions, la pêche, à raison d'une journée ici et là.

Il en va de même pour la vice-première ministre Lise Thériault et les ministres François Blais, David Heurtel, Christine St-Pierre et Laurent Lessard, pour ne nommer que ceux-là.

Le ministre de la Culture et des Communications, Luc Fortin, qui n'a pas de vacances prévues non plus, aura l'occasion de goûter au domaine de l'éducation puisqu'il remplacera la ministre de l'Enseignement supérieur, Hélène David, de même que celui de l'Éducation, Sébastien Proulx.

Ce dernier, comme son collègue Gaétan Barrette, qui occupent les deux plus importants ministères de l'État québécois, n'auront aucune charge de remplacement.

Les autres ministres qui ne seront pas appelés à remplacer leurs collègues sont Hélène David, Dominique Vien et Francine Charbonneau.

Elles ne sont pas les seules à éviter la double (ou triple) tâche, mais les autres, soit Lise Thériault, Kathleen Weil, Julie Boulet, Rita de Santis et Jean D'Amour ne prennent pas de vacances non plus.

Quant à Pierre Moreau, qui était revenu au conseil des ministres en janvier dernier après avoir dû s'absenter pour cause de maladie grave durant près d'un an, il semble tout à fait remis: il ne prévoit que cinq jours consécutifs d'absence pour tout l'été et encore là, il s'agit en fait d'un week-end allongé puisque cette absence s'étend d'un jeudi à un lundi à la fin du mois d'août.

Peu de règles entourent les vacances des ministres. Les demandes de vacances sont soumises à l'approbation du ministère du Conseil exécutif et c'est le chef de cabinet du premier ministre qui les approuve et s'assure de la gestion des absences afin que le gouvernement soit toujours en mesure de fonctionner.

Les lois et règlements entourant les conditions de travail des députés et ministres ne touchent en effet que les questions de rémunération, de primes, de dépenses, les régimes de retraite et ainsi de suite.

Tout au plus, le «Code d'éthique et de déontologie des membres de l'Assemblée nationale» indique-t-il à son article 35 que «le député fait preuve d'assiduité dans l'exercice de ses fonctions. Il ne peut, sans motif valable, faire défaut de siéger à l'Assemblée nationale durant une période déraisonnable.»

Les ministres sont toutefois extrêmement sollicités sept jours sur sept durant toute l'année; d'éventuels excès de vacances ne tarderaient pas à être remarqués et étalés sur la place publique.

Vacances ministérielles: quelques faits

Jeudi, 13 juillet:

Martin Coiteux est ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Stéphanie Vallée est ministre responsable des Affaires autochtones

David Heurtel est ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs

Champion des vacances:

Carlos Leitao, 4 semaines

Champions des remplacements — 3 remplacements chacun (avec durée du remplacement):

Lucie Charlebois (Travail — 2 semaines; Aînés — 2 semaines et demie; Santé — 2 semaines; le tout simultanément à la fin de juillet)

Pierre Arcand (Affaires autochtones — une semaine et deux jours; Forêt, Faune et Parcs — 4 jours; Économie, Science et Innovation — 3 semaines)

Geoffrey Kelley (Affaires municipales et Sécurité publique — une semaine; Forêt, Faune et Parcs — 3 jours; Relations canadiennes — 2 semaines)

Ministres qui ne prennent pas de vacances:

Philippe Couillard, premier ministre

Lise Thériault, vice-première ministre, responsable des PME et de la Condition féminine

Luc Fortin, ministre de la Culture et des Communications

François Blais, ministre de l'Emploi et et de la Solidarité sociale

Christine St-Pierre, ministre des Relations internationales et de la Francophonie

Laurent Lessard, ministre des Transports, ministre de l'Agriculture

David Heurtel, ministre de l'Environnement

Kathleen Weil, ministre de l'Immigration

Julie Boulet, ministre du Tourisme

Rita de Santis, ministre responsable de l'Accès à l'information

Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique

Jean D'Amour, ministre délégué aux Affaires maritimes

Pierre Moreau (un seul congé, un long week-end de cinq jours)

Ministres qui ne font aucun remplacement:

Lise Thériault (1)

Gaétan Barrette

Sébastien Proulx

Hélène David

Kathleen Weil (1)

Julie Boulet (1)

Dominique Vien

Francine Charbonneau

Rita de Santis (1)

Jean D'Amour (1)

(1 — ne prend pas de vacances)

