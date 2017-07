La prochaine collaboration mode de H&M a été dévoilée et c'est un créateur québécois!

ADVERTISEMENT

C'est Erdem - créateur né à Pointe-Claire- qui sera le designer invité pour la collaboration H&M de l'année 2017. Le géant de la mode rapide a pris l'habitude de s'associer à des grands noms pour rendre la couture accessible.

Erdem Moralioglu, créateur de mode né à Pointe-Claire et émigré à Londres, a conquis les tapis rouges et le coeur des rédactrices planétaires en une dizaine d'années. Le Québec l'a vu naître et grandir. Ce fils d'une mère anglaise et d'un père turc a toujours eu le voyage dans le sang et une éducation multiculturelle.

Après Montréal, il fera ses études à Toronto à l'École des arts appliqués. Il enchaînera ensuite un stage au service des archives chez la prestigieuse Vivienne Westwood à Londres, avant d'être sélectionné à la faculté de mode du Royal Art College de Londres.

Bourses et distinctions en poche, il rencontre Alber Elbaz (ancien directeur artistique de Lanvin) , puis Diane Von Furstenberg à New York, dont il fut pendant une année «l'un des assistants-designers». Un parcours (d)étonnant qui le voit désormais habiller les plus grandes stars de ce monde telles que Keira Knightley, Julianne Moore ou encore Gwyneth Paltrow. Anna Wintour ne rate pas un de ses défilés lorsqu'elle se propulse à Londres.

Son ADN?

Le travail de couture fait main, les matériaux luxueux, les motifs fleuris, les coupes ultra féminines, un parfum de rétro vintage digne des films d'époque costumés, c'est un peu tout cela Erdem et beaucoup plus encore. Des mariages insolites et chics qui évoquent de lointains voyages dans le temps et des contrées rêvées empreintes de notes poétiques.

Pour voir la vidéo annonciatrice de cette collaboration Erdem X H&M signée Baz Luhrmann ci-dessous.