BIEN-ÊTRE

Une collection inspirée du film «Blade Runner» à la semaine de la mode de New York

Lors de la semaine de la mode de New York, le directeur artistique de Calvin Klein a présenté une collection inspirée du film-culte de Ridley Scott, dans le plus pur style science-fiction. «Blade Runner m’inspire depuis des années, a expliqué le créateur. Je me demande pourquoi je n’avais encore jamais fait quelque chose en lien avec le film qui a 22 ans. Mais je pense qu’il fallait être en phase avec l’esprit, parce que c’est un film très marqué.»