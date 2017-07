ADVERTISEMENT

Jahed Choudhury et Sean Rogan, un couple d'homosexuels, ont choisi de se marier pour consolider leur union et par ricochet "montrer au monde entier que vous pouvez être gay et musulman", a lancé Jahed après leur mariage dans les Midlands de l'Ouest, rapporte le journal britannique The Independent.

Pour le journal britannique ceci pourrait être le premier mariage du même sexe au Royaume-Uni, impliquant un partenaire musulman.

Fidèle aux coutumes, le couple s'est habillé en tenue bangladaise traditionnelle lors de la cérémonie de mariage.

Choudhury, 24 ans, a déclaré à Express and Star qu'il ressemblait au "mouton noir" de sa famille musulmane bangladaise, qu'il a été intimidé à l'école, attaqué par d'autres musulmans et exclu de sa mosquée locale.

Face à cette pression, il a tenté de changer son orientation sexuelle et a fait des pèlerinages en Arabie Saoudite et dans son pays natal et à également essayé de se suicider avant que sa rencontre avec Rogan ne lui redonne goût à la vie. Le couple a emménagé ensemble en 2015. Et c'est Choudhury qui a demandé son copain en mariage.

"Je m'en fous que ma famille ne veuille pas venir. Ils ne veulent pas le voir, c'est trop embarrassant pour eux", dit-il. Et d'ajouter: "Ils pensent que c'est une maladie qui peut être guérie, certains appellent cela une 'phase'."

Choudhury lance un message aux autres gays musulmans: "Je veux dire à tous ceux qui traversent la même chose que c'est bon, nous allons montrer au monde entier qu'on peut être gay et musulman."

Quant à Rogan, 19 ans, il a déclaré à Express and Star qu'"être gay n'est pas mauvais, ce n'est pas une 'phase' " et d'ajouter "les gens ont juste besoin d'un peu de soutien."

The Independent n'a pas pu confirmer si c'est le premier mariage homosexuel impliquant un partenaire musulman au Royaume-Uni. Un porte-parole du Bureau des statistiques nationales (ONS), au Royaume Uni, a déclaré que la religion des conjoints n'est pas régulièrement enregistrée lors de cérémonies non religieuses.

À noter que le Conseil musulman de la Grande-Bretagne, qui représente plus de 500 organisations et mosquées, faisait partie des organes religieux au même titre que l'Église d'Angleterre à s'être opposé à la légalisation du mariage homosexuel en Angleterre et au Pays de Galles en 2013.