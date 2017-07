10 festivals alcoolisés estivaux qui nous donnent soif

ADVERTISEMENT

Quand il fait chaud, on ne dit jamais non à un petit rafraîchissement. Quoi de mieux qu'une bonne bière au soleil? Ou peut-être un verre de vin? Vous trouverez votre compte dans les divers festivals organisés aux quatres coins du Québec mettant l'alcool d'ici à l'honneur. Plaisir et découvertes sont au rendez-vous!

Festival des bières de Laval - Du 14 au 16 juillet

Plus de 35 microbrasseries québécoises vous feront découvrir le fruit de leur passion au Centre de la nature de Laval. Les festivaliers ont l'occasion chaque année d'y participer à des ateliers de dégustation et d'accord bières et mets, tout en profitant d'animation pour la famille et de spectacles musicaux en soirée. Performance de Yann Perreau, entre autres, est au programme cette année.

Ne manquez pas de goûter à la bière officielle du festival. Une berliner weisse aux framboises à la fois acidulée, fruitée et refraîchissante.

Plus d'infos ici.

Festival des bières du monde de Saguenay - Du 20 au 23 juillet

C'est le party chaque année au Festival des bières du monde de Saguenay. Pour cette 9e édition, 70 exposants et artisans seront sur la Zone portuaire de Chicoutimi pour couler quelque 450 bières d'ici et d'ailleurs. SUM41 et Metric, entre autres, enflammeront la foule en soirée.

Amateurs de barbecue, entraînez-vous à flipper la boulette puisqu'il y aura un concours de cuisiniers amateurs.

L'an dernier plus de 96 000 visiteurs y ont fait un tour (et bu près d'un million de litres de bière en quatre jours).

Plus d'infos ici.

Festival brassicole de la Mauricie - Du 21 au 23 juillet

Les producteurs agricoles de la Mauricie, de même que les malteries et les microbrasseries québécoises vous invitent au Parc Antoine Gauthier à Trois-Rivières afin de déguster une cuvée toute spéciale de bières concoctées à partir de l'orge cultivée dans la région.

Au programme : ateliers de dégustation de bières et de produits alimentaires à base d'orge, activités pour petits et grands et spectacle.

Plus d'infos ici.

Festival des bières d'Alma - Du 27 au 29 juillet

Une trentaine de kiosques de bières de microbrasserie en plus de stations gourmandes vous attendent sur la rue Collard à la Place Cogeco d'Alma.

Plus de 15 000 visiteurs sont attendus à cet événement des plus rassembleurs.

Plus d'infos ici.

Festival de la bière de la Côte-Nord - Du 3 au 5 août

Le parc des Pionniers à Baie-Comeau accueillera la quatrième édition du festival. Les B.B. et le gagnant de La Voix 5 Ludovick Bourgeois offriront entre autres une performance musicale.

L'acquisition d'un passeport pour le week-end ou à la journée est obligatoire pour avoir accès au site lors du festival.

(Psst: ils proposent des t-shirts pour les couples qui nous ont fait beaucoup rire)

Plus d'infos ici.

Festival Vins et histoire de Terrebonne - Les 12 et 13 août

On va et retourne depuis 21 ans au Festival Vins et histoire de Terrebonne pour déguster du vin dans un décor enchanteur, en nature. Plus de 1000 produits différents - incluant des alcools forts - y sont présentés dans des espaces thématiques.

Belle occasion de découvrir les vignerons québécois!

Plus d'infos ici.

Festibière de Québec - Du 17 au 20 août

Quelque 65 exposants se rassemblent à l'Espace 400e du Vieux-Port de Québec pour vous surprendre avec leur broue. On peut aussi y déguster cocktails, whiskys et cidres. Côté bouffe, on se tourne vers les camions de rue! Animation, spectacle, et même un tournoi de roche-papier-ciseau pimenteront cette 8e édition à Québec.

Psst: on peut acheter notre verre officiel et nos jetons de dégustation en prévente.

Plus d'infos ici.

Festival des bières de Chambly - Du 1er au 4 septembre

Le plus grand festival de bières artisanales au Québec a lieu au Parc du Fort-Chambly pendant le long week-end de la fête du Travail. Plus de 110 microbrasseurs, vignerons, et cidriculteurs des quatre coins du Québec seront sur place.

On peut compter sur les performances de Radio Radio, Mononc' Serge et d'Émile Bilodeau pour divertir les quelque 60 000 festivaliers attendus.

Un succès chaque année!

Plus d'infos ici.

Fête des vendanges Magog-Orford - 2-3-4-9 et 10 septembre

Vous ne connaissez pas les vins de chez nous? La meilleure façon de vous initier est d'aller faire un tour à la 24e édition de la Fête des vendances Magog-Orford qui a lieu à la pointe Merry de Magog.

On promet de vous apprendre l'ABC du vin, de la bière, des spiritueux et de la mixologie en plus de donner des ateliers culinaires. Vous pourrez rencontrer par le fait même plusieurs artisans de l'agroalimentaire et peut-être même la célèbre sommelière Jessica Harnois, porte-parole de l'événement.

Une bouteille à la main, vous pourrez vous régaler à l'une des stations de l'allée des foodtruck.

Tout comme le vin québécois, c'est un festival qui a bien mûri.

Plus d'infos ici.

Bière Fest de Rivière-du-Loup - Du 14 au 16 septembre

Événement festif qui marque la fin de la belle saison, le Bière Fest qui se déroule au Parc Blais à Rivière-du-Loup est l'occasion parfaite pour découvrir le houblon québécois tout en cassant la croûte.

L'événement est toujours des plus festifs!

Plus d'infos ici.

