La traversée du Canada, l’expérience d’une vie

Plus les années passent, plus vous êtes en mesure de profiter du moment présent. Il faut croire que cela vient avec l'expérience. Si vous avez envie d'échapper à la routine pendant quelque temps et de partir à l'aventure, traverser le Canada en voiture seul, en amoureux, ou avec des amis, pourrait bien s'avérer le plus beau voyage de votre vie!

Pourquoi entreprendre la traversée du Canada

Le Canada est le deuxième plus grand pays au monde, mais il est possible de le visiter en prenant le temps de découvrir ses plus beaux panoramas en deux semaines environ.

Ce n'est pas un secret : les vacances peuvent être source d'anxiété. Vous voulez tout voir, tout faire, tout planifier, et vous finissez par courir autant que lorsque vous êtes au travail. Bref, vous revenez à la vie quotidienne sans être aussi reposé que vous l'auriez souhaité.

La traversée du Canada s'avère une expérience beaucoup plus paisible, marquée de moments de détente en voiture entre les différentes régions visitées, en particulier si celles-ci sont situées à une certaine distance les unes des autres.

La diversité des paysages rencontrés est généralement l'élément déclencheur qui pousse ceux et celles en quête d'aventure à entreprendre cette longue balade. D'une province à l'autre, et même à l'intérieur d'un même territoire, vous verrez tout ce que la nature a à offrir, des majestueuses montagnes Rocheuses jusqu'aux plages des Maritimes en passant par les champs de canola jaune vif de l'Alberta.

Pour Normand Jacques, de Montréal, et sa femme Claudette, parcourir le Canada de Gatineau jusqu'à Victoria est un périple qu'ils n'oublieront jamais.

«Notre plus jeune a quitté la maison pour l'université aux États-Unis quelques semaines avant notre départ. Nous avions trois semaines de vacances et nous voulions en profiter pour découvrir différents endroits sans pour autant nous presser. Mais surtout, nous voulions passer du temps ensemble, puisque les vingt dernières années avaient été consacrées à la famille et la routine. Ce que j'ai le plus apprécié du voyage, ce sont les conversations avec ma conjointe, il n'y a pas eu de moments où nous n'avions rien à dire. C'était magnifique.»

Pour un couple, un tel voyage demande une certaine planification, ce qui offre une autre opportunité de passer du temps ensemble.

«Nous sommes assis dans la salle à manger avec des cartes routières, un ordinateur ouvert, un cahier de notes et on planifie. Qui veut voir quoi? Qui a entendu parler de tel ou tel endroit? Quelle région est un incontournable pour les deux? L'énergie qui était réservée à la vie familiale et aux enfants est maintenant concentrée sur une activité de couple, et bien souvent c'est à ce moment que l'on se retrouve en tant qu'amoureux», explique une psychologue spécialisée dans les thérapies de couple de Montréal lorsque questionnée sur les bienfaits d'un tel voyage.

Comment planifier votre traversée du Canada?

L'aspect le plus intéressant de cette aventure est qu'il est possible d'y aller à son rythme. L'itinéraire est assez simple et vous pouvez suivre l'un des parcours de la route Transcanadienne d'un bout à l'autre du pays. Vous voudrez cependant explorer d'autres chemins à certains endroits.

La Piste Cabot sur l'Île du Cap-Breton est l'exemple parfait, tout comme la route 132 qui longe le Saint-Laurent entre Rivière-du-Loup et Québec. Une fois en Alberta, ne manquez pas la chance d'emprunter le Icefields Parkway entre Banff et Jasper, l'une des plus belles routes du monde, selon Mark Richardson, auteur du livre Canada's Road: A Journey on the Trans-Canada Highway from St. John's to Victoria.

Prévoyez votre périple en fonction des endroits que vous voulez absolument découvrir et du temps que vous avez pour compléter la traversée. Le site RoadSideAttractions.ca propose notamment plusieurs lieux dignes de mention qui pourraient vous intéresser partout au pays.

Avant de partir, assurez-vous que votre véhicule et vos pneus soient en bonne condition en prévoyant une inspection et un entretien chez votre concessionnaire.

De plus, songez à vous abonner à un service d'assistance routière qui sera en mesure de vous aider partout au pays en cas de pépin. Finalement, réservez des chambres d'hôtel avec des politiques d'annulation flexibles. Il est bon d'avoir une idée de l'itinéraire à parcourir, mais donnez-vous la chance de pouvoir le modifier en cours de route si l'opportunité se présente.

Maintenant que vous pouvez la faire, la traversée du Canada pourrait bien s'avérer le plus beau voyage de votre vie!