On a testé deux recettes de burger avocat dans notre rubrique « essais périlleux »

ADVERTISEMENT

Tous ceux qui se sont découverts une passion pour l'avocat (son goût délicat, son accord avec tout, son gras bon pour la santé,...) cherchent souvent un moyen de le décliner à toutes les sauces, à tout instant de la journée, au petit déjeuner comme en dessert... Et parfois pire. Depuis plusieurs mois, la tendance est donc à l'avocado burger ou burger avocat. Un burger dans lequel les tranches de pain ont été remplacées par un avocat coupé en deux.

Sur Instagram c'est très joli. Ça donne l'impression que le burger devient soudainement un aliment sain. Le vert de l'avocat prend toujours très bien la lumière. Et on peut ajouter sans soucis quelques hashtags montrant que l'on aime manger tout en ayant une vie saine. Alors on a voulu tester (une recette avec de la viande en mode burger et une qui rappelle plus un bagel au saumon), comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus.

Certes, le résultat est joli. Même si on ne va pas vous mentir: il n'est pas facile de faire tenir plus d'un certains nombre d'ingrédients entre les deux parties de l'avocat. Et au moment d'y planter couteau et fourchette... C'était encore une toute autre histoire.

Cet article a été initialement publié sur le HuffPost France.