Les cas les plus gênants de plagiat chez les artistes

Ah, l'inspiration. Ça se prend un peu partout : dans le soleil qui brille, un coup de vent... ou les jolies notes d'un autre artiste? Plusieurs stars se sont déjà fait prendre la main dans le sac, créant des scandales assez suivis merci sur la sphère publique. Retour sur les cas les plus gênants.

Shakira dans l'eau chaude

En lançant la pièce La Bicicleta avec Carlos Vives, Shakira ne s'attendait peut-être pas au tollé qui allait suivre. Bien vite, un certain Rafael Castellanos, alias Livam, a affirmé que La Bicicleta serait en fait tirée d'une partie de sa propre chanson, Yo te quiero tanto (que vous pouvez écouter ici). Un tribunal de Madrid a d'ailleurs décidé de creuser l'affaire. Oups?

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que l'artiste se fait épingler pour plagiat : elle a aussi été condamnée à payer des dommages et intérêts à Ramon Arias Vasquez, qui affirmait que Shakira s'était fortement inspirée de la pièce Loca Con Su Tiguere pour composer le succès Loca.

Ariana Grande prise sur le fait...

Vous avez dansé votre vie sur le hit One Last Time d'Ariana Grande? Nous sommes désolés de vous apprendre (ou rappeler) que la chanteuse se serait en fait largement inspirée de la pièce Takes All Night de Skye Stevens, composée par Alex Greggs. Enfin, selon ce dernier! Qu'en pensez-vous?

Assez fou, n'est-ce pas?

Le cas Beyoncé

C'est plusieurs fois plutôt qu'une que l'artiste a été prise à «s'inpirer» des autres. Le moment le plus marquant? Quand Beyoncé s'est fait mettre au pied du mur par l'artiste Anne De Keersmaeker. Disons qu'on imagine très bien la sueur froide que la star a eu... C'est que les ressemblances entre les deux vidéoclips, Rosas danse Rosas et Countdown de Beyoncé, sont tout simplement impossibles à ignorer : même chorégraphie, même look, même ambiance... Vous avez dit malaise?

Jugez-en par vous-même!

Et pour regarder le clip complet de Beyoncé :

Daft Punk, moins chanceux qu'on le croyait...

Qui n'a pas déjà dansé sur le populaire morceau Get Lucky de Daft Punk, en collaboration avec Nile Rodgers et Pharrell Williams? Peut-être Zack Kim, un guitariste coréen qui affirme que le hit est en fait inspiré de sa pièce Robot Dance. Ouh la la, dur à nier...

Katy Perry... un peu moins brave

Katy Perry n'a pas attiré la sympathie de Sara Bareilles en sortant son succès Roar en 2013! Selon plusieurs, sa chanson est tout simplement une copie de Brave de Bareilles. Effectivement, les chansons se ressemblent énormément!

Qu'en pensez-vous?

Toi aussi, Rihanna?

Alors qu'on se gargarisait de la créativité toujours renouvelée de Rihanna, on a eu une petite déception en découvrant la chanson Betta Have My Money de Just Brittany. On vous le donne en mille : ça ressemble étrangement au succès Bitch Better Have My Money de Rihanna. Le problème? Just Brittany a écrit la chanson en premier avec Deputy de Roc Nation. Le titre prend un tout autre sens, non?

L'histoire ne dit pas si Just Brittany a eu son argent finalement...

