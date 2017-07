Le grand retour de Guylaine Tremblay à TVA

ADVERTISEMENT

2018 marquera le retour de Guylaine Tremblay à TVA dans une nouvelle comédie ayant pour titre En tous cas. La série humoristique tournera autour du personnage de Danielle (Guylaine Tremblay) et de sa relation tantôt houleuse, tantôt tendre avec ses enfants, Annie et Fred, dont les interprètes n'ont pas encore été dévoilés.

«C'est une grande joie pour TVA d'accueillir à nouveau Guylaine Tremblay, personnalité fort appréciée des Québécois, dans une toute nouvelle production originale. Guylaine est une comédienne accomplie à la carrière impressionnante qui excelle dans tous les genres. Après l'immense succès d'Annie et ses hommes et Histoires de filles, TVA a souhaité offrir à ses téléspectateurs la chance de la revoir dans une comédie rafraîchissante», a déclaré Suzane Landry, directrice principale Chaînes et programmation du Groupe TVA, par voie de communiqué.

La série est écrite par Rafaële Germain, chroniqueuse, scripteure, et auteure de romans à succès, dont Soutien-gorge rose et veston noir, et d'essais, dont Un présent infini: notes sur la mémoire et l'oubli. La série sera produite par Productions Casablanca en collaboration avec Québecor Contenu. Le tournage de 10 épisodes de 30 minutes est prévu pour cet automne.

