Gangnam Style n'est plus la vidéo la plus regardée sur YouTube

Gangnam Style ne détient plus le record du nombre de visionnements sur YouTube. La populaire vidéo du rappeur Psy a été détrônée par la chanson du film Dangereux 7, « See You Again ».

La vidéo du rappeur Wiz Khalifa en collaboration avec le chanteur Charlie Puth a atteint mardi 2 896 381 209 de visionnements sur YouTube, dépassant Gangnam Style, détentrice du record depuis juin 2014. C'est à ce moment que la vidéo de Psy avait franchi le cap historique des deux milliards de vues. La troisième position est occupée par Justin Bieber avec Sorry, qui a 250 millions de visionnements de moins.

Charlie Puth a réagi avec surprise sur Twitter, soulignant qu'il s'était inscrit sur YouTube en 2007 en espérant faire une vidéo qui atteindrait les 10 000 visionnements.

For the record, I joined @YouTube in 2007 hoping to make a video that would reach 10,000 views. Just heard about See You Again...wow. — Charlie Puth (@charlieputh) July 11, 2017

La chanson See You Again a été mise en ligne en 2015 en hommage à l'acteur de la série de films Rapides et dangereux, Paul Walker. Ce dernier est mort en 2013 dans un accident de voiture causé par la vitesse excessive, selon le rapport d'enquête.

Les cinq vidéos les plus vues sur YouTube (en date du 11 juillet)

1 – Wiz Khalifa et Charlie Puth – See You Again : 2 896 381 209 visionnements

2 – Psy – Gangnam Style : 2 894 713 548 visionnements

3 – Justin Bieber – Sorry : 2 636 022 308 visionnements

4 – Mark Ronson et Bruno Mars – Uptown Funk : 2 550 883 716 visionnements

5 – Luis Fonsi et Daddy Yankee – Despacito : 2 486 471 123 visionnements

