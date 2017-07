«C'est mon histoire!»: «Ancienne boulimique, je mangeais pour combler un vide intérieur» PODCAST

ADVERTISEMENT

Manger, quoi de plus anodin que ce rituel quotidien qui consiste à se nourrir pour survivre. Et pourtant! C'est un acte plus complexe qu'il n'y paraît, chargé de symboles, de codes voire d'émotions et de non-dits. On ne mesure pas assez à quel point notre rapport à la nourriture reflète notre état mental, physique et psychique.

Lorsqu'elle est saine, notre relation à la nourriture peut procurer du bien-être et du plaisir. Mais lorsqu'elle est désordonnée et dysfonctionnelle, où selon les cas, on se remplit de nourriture pour compenser le vide en soi, ou à l'inverse, on se prive d'alimentation jusqu'à mettre sa vie en danger, on peut perdre le contrôle et sombrer progressivement dans une pulsion autodestructrice.

«Que ton aliment soit ton premier médicament», disait Hippocrate. Mais alors si l'aliment est censé nous faire du bien, pourquoi instaurons-nous une relation guerrière avec lui?

Si l'aliment est indispensable à la vie, pourquoi la relation que l'on entretient avec lui, se transforme-t-elle dans certains cas en une pulsion mortifère?

Que dit en réalité notre rapport à la nourriture? Selon la psychologue Catherine Grangeard, il traduit la relation à soi et aux autres. Et lorsque cette relation à l'alimentation devient compliquée, c'est une plainte qui s'exprime par le corps, parce que l'on est à court de mots.

Notre témoin aujourd'hui est Anaïs Guertin-Lacroix, une figure médiatique qui s'exprime ouvertement sur le trouble alimentaire dont elle a souffert, la boulimie en l'occurrence, afin de sensibiliser l'opinion publique.

Ayant succombé au chant des sirènes de la minceur à son adolescence, elle s'était efforcée de contrôler à tout prix ce corps défiant, à le dompter, au point d'en arriver à le malmener et à mettre ainsi sa propre santé en péril. Voici son histoire...

Invitées:

1re partie : L'animatrice télé, Anaïs Guertin-Lacroix, témoin.

2e partie : Mélanie Guénette-Robert, Responsable du volet éducation et prévention à l'ANEB, un organisme d'aide et de soutien aux personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire. Elle nous explique l'origine et les mécanismes des troubles du comportement alimentaire ainsi que les différentes approches thérapeutiques existantes

Conception, animation: Victoria Vidal

Réalisation: Sandrine Duval

C'est mon histoire « Le chemin le plus court d'un être humain à la vérité, est une histoire simple », disait le psychothérapeute, Anthony de Mello. Nos parcours de vie sont souvent plus transfigurants que les écrits et les discours savants, puisqu'ils nous révèlent les vérités les plus profondes et, par là même, nous libèrent. Dans cette nouvelle série de storytelling, nous donnons la parole à des gens ordinaires aux histoires touchantes, captivantes et profondément humaines. Des histoires vraies sur des thèmes divers et variés de notre vie quotidienne, où l'on parle de chair, de désirs, d'épreuves et de résilience.

