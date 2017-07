6 astuces pour de jolis pieds en santé tout l'été

ADVERTISEMENT

Nos pieds sont soumis à rudes épreuves pendant la période estivale. Entre talons, chaussures à lanières et marches pieds nus sous le soleil, ils ont la vie dure. Voici comment prendre soin de nos extrémités grâce aux conseils d'une pro Dominique Michaud, propriétaire du centre d'esthétique Dermalounge.

Quelques chiffres

On fait en moyenne 6000 pas par jour, 10 000 si on pratique un sport ou une activité physique. On enveloppe nos pieds dans des chaussettes presque huit mois par an, on les étouffe dans des chaussures, parfois étroites ou inconfortables. Puis, arrive l'été et vlan!, on les dénude et les expose.

1 - Des extrémités plus fragiles qu'on ne le croit ?

« Comme les pieds sont dépourvus de glandes pilosébacées, ils ne sont pas protégés par le sébum, et la peau y est plus sèche qu'ailleurs. La corne (un phénomène naturel) agit comme un système de défense de la peau: elle protège l'épiderme et l'empêche de s'abîmer. Mais lorsqu'il y a une grande accumulation de corne (peau épaisse, dure, craquelée, voire jaunâtre), c'est le signe que l'épiderme manque beaucoup d'hydratation, ou que les chaussures causent des frottements ou des chocs répétés. Faites un pied de nez aux talons rugueux, aux ongles mous et aux pieds déshydratés grâce à ce plan d'attaque pour de jolis petits petons! »

2 - Quand et comment bien couper les ongles ?

« On évite de couper les ongles mouillés qui sont plus fragiles. L'idéal est d'employer un coupe-ongles; on coupe au carré pour restreindre les risques d'ongles incarnés. On termine en arrondissant les coins avec une lime; celles en carton sont plus douces que celles en fer. » - Dominique Michaud, propriétaire du centre d'esthétique Dermalounge.

3 - Comment retirer les calosités ?

« On trempe les pieds une dizaine de minutes dans une eau tiède à laquelle on ajoute un soin pour le bain des pieds. Cela aura pour effet de ramollir la corne. Attention : les pieds, les orteils et surtout la zone entre les orteils doivent être parfaitement séchés après le bain si on veut éviter la multiplication de bactéries et les risques de mycose (champignons).»

4 - Faut-il exfolier?

« L'exfoliation élimine les peaux mortes. Peu fragile, la peau des pieds peut supporter des exfoliants à gros grains. On choisit un soin du commerce, ou on opte pour cette recette maison: quelques cuillères à soupe d'huile d'olive mélangée à du gros sel. On masse de trois à cinq minutes, en insistant sur les zones rugueuses. On rince à l'eau tiède et on sèche parfaitement. Au besoin, on peut employer ensuite une râpe conçue pour l'élimination des peaux mortes, sans en abuser afin d'éviter de trop agresser la peau. »

5 - Quid de l'hydratation ?

« Cette étape est indispensable, surtout après le gommage ou l'utilisation de la râpe, procédés qui nécessitent de refaire le film hydrolipidique protecteur de l'épiderme. On applique un soin en massant quelques minutes ou plus longtemps; les pieds étant remplis de terminaisons nerveuses, un massage en profondeur est ultra bénéfique. Et c'est une façon de les remercier de nous supporter chaque jour ! »

6 - Comment bien appliquer du vernis ?

« Et pour être belle jusqu'au bout des orteils, l'application d'une base et d'un vernis est incontournable. N'oubliez pas d'essuyer le surplus d'hydratant sur les ongles avec un mouchoir ou un coton imbibé de dissolvant (sans acétone, c'est plus doux!), sinon le vernis risque de ne pas bien adhérer à l'ongle. »