Un avion militaire américain s'est écrasé dans l'Etat du Mississippi, faisant 16 morts, ont indiqué lundi des médias américains.

Selon CNN, qui cite les autorités locales, les 16 victimes étaient à bord de l'avion et il n'y aurait pas de survivants.

L'appareil de la Marine américaine, un avion de ravitaillement C-130, s'est écrasé à la limite entre deux comtés, de Sunflower et de Leflore.

Les Marines ont tweeté lundi soir que d'autres informations seraient publiées quand elles seront disponibles.

A USMC KC-130 mishap occurred the evening of July 10. Further information will be released as available. pic.twitter.com/QEFhooJZmC