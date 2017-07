Les feux de forêt en Colombie-Britannique force l'évacuation de 10 000 personnes

L'intérieur de la Colombie-Britannique est toujours embrasé par les incendies de forêt lundi, trois jours après que l'état d'urgence a été déclaré par les autorités. Le nombre de personnes évacuées s'élève à 10 000, mais la situation risque d'empirer puisque les vents poussent les flammes vers des régions habitées.

Les autorités ont les yeux tournés vers Williams Lake, la plus grande ville de la région de Cariboo, avec 10 500 habitants. Elle est entourée par des incendies sur trois côtés, dont plusieurs à l'ouest qui se dirigent vers la localité.

« Ce sera difficile à maîtriser, il y a beaucoup d'incertitude », soutient Al Richmond, le directeur du district régional de Cariboo.

Près de 12 de ces incendies sont considérés comme problématiques. Ils brûlent sur une bande d'environ 500 kilomètres dans le centre de la province, qui va de Princeton à Quesnel, et touchent diverses municipalités, communautés autochtones et autoroutes.

Des conditions propices à une saison extrême

De nombreux facteurs sont présents pour que la Colombie-Britannique connaisse une saison des feux extrêmes. La situation actuelle pourrait se répéter alors que les modèles météorologiques changent. « Ça pourrait être un été long, chaud et enfumé en Colombie-Britannique », lance Mike Flannigan, professeur à l'Université de l'Alberta spécialisé en incendies.

La région a connu un printemps humide, couplé à des températures chaudes en mars et avril. Selon Robert Gray, un écologiste aussi spécialisé dans les feux, ces conditions ont contribué à ce que de la végétation pousse. Ensuite, les herbes longues et les arbrisseaux secs font de bons combustibles. « Maintenant, nous avons le genre de combustibles qui font beaucoup grossir les feux, et très rapidement », lance-t-il.

« Le problème, c'est que ça arrive à des endroits où il y a des gens, lance de son côté Yves Bergeron, professeur en écologie forestière à l'Institut de recherche sur les forêts à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Mais d'un point de vue écologique, il ne faut pas se surprendre que des feux dans un écosystème comme celui-là arrivent. »

Des renforts attendus

La province attend aussi lundi du renfort pompier d'autres provinces, l'Alberta, la Saskatchewan et l'Ontario, ce qui pourrait l'aider dans sa lutte contre le brasier si la situation devenait incontrôlable. Ottawa a également promis de prêter main-forte à la Colombie-Britannique dans sa lutte contre les feux de forêt, en lui fournissant notamment deux avions et cinq hélicoptères.

100 Mile House totalement évacuée

Samedi, les évacuations avaient été plutôt minimes et préventives, les feux brûlant à une distance relative des zones habitées. Les vents qui ont tourné ont cependant obligé l'évacuation de la totalité de la localité de 100 Mile House en soirée dimanche et forcé près de 2000 personnes à prendre la route vers Prince George, au nord, plutôt que de se diriger plus près, vers le sud, à Kamloops.

Les services d'urgence de Kamloops sont déjà débordés parce que des milliers de personnes évacuées s'y sont réfugiées depuis vendredi, journée où 173 incendies ont éclaté dans la région, ce qui a forcé la province à déclarer l'état d'urgence.

Le gouvernement de la province a d'ailleurs annoncé la création d'un fonds d'aide doté de 100 millions de dollars pour les sinistrés et leur communauté. Notamment, un montant de 600 $ ira directement à chaque évacué pour ses besoins immédiats.

Depuis le 1er avril, 552 feux de forêt ont éclaté en Colombie-Britannique. Presque la moitié d'entre eux ont pris naissance au cours de la fin de semaine, selon les chiffres des autorités.

