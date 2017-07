Cogeco achète des actifs de MetroCast pour 1,4 milliard $ US

Cogeco Communications (TSX:CCA) a annoncé lundi que sa filiale Atlantic Broadband a conclu un accord définitif avec Harron Communications pour acquérir tous ses systèmes de câblodistribution exploités sous le nom de MetroCast, pour la somme de 1,4 milliard $ US.

Cogeco Communications financera cette acquisition par le biais de sa filiale Atlantic Broadband au moyen d'un financement par titres d'emprunt garanti provenant de deux banques et d'un placement en actions de la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Les réseaux de MetroCast rejoignent près de 236 000 foyers et entreprises dans les États du New Hampshire, du Maine, de la Pennsylvanie, du Maryland et de la Virginie et desservent environ 120 000 clients d'Internet, 76 000 clients vidéo et 37 000 clients de téléphonie.

Les revenus pour l'année civile 2017 devraient s'élever à 230 millions $ US, tandis que le BAIIA ajusté devrait atteindre 121 millions $ US.

Parallèlement à la transaction, Atlantic Broadband s'attend à réaliser des bénéfices fiscaux dont la valeur actuelle est d'environ 310 millions $ US.

La transaction est assujettie aux approbations réglementaires et aux autres conditions de clôture habituelles et devrait être conclue en janvier 2018.

Cogeco Communications est le huitième câblodistributeur en importance en Amérique du Nord. Atlantic Broadband est le neuvième câblodistributeur en importance aux États-Unis.