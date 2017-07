Friends throwing flower petals over bride and groom as they leave church.

ADVERTISEMENT

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la nuit de noces n'a souvent rien d'extraordinaire. On s'attend à une soirée chic, synonyme de champagne qui coule à flots et d'ébats orgasmiques (si, si, les deux sont compatibles!). En réalité, les jeunes mariés s'empiffrent le plus souvent de fast-food avant de s'endormir comme des masses.

Nous avons demandé aux lecteurs du HuffPost de nous raconter leur première nuit de jeunes mariés. Voici ce qu'ils nous ont dit:

1. "J'étais couchée par terre dans le salon pendant que mon épouse et deux de mes demoiselles d'honneur mangeait des tortillas. J'ai fini par aller me coucher, je me suis réveillée pour aller vomir parce que j'avais trop bu pendant la cérémonie, je me suis remise au lit et je me suis endormie comme une grosse merde." ― Katie H.

2. "Mon mari s'est endormi tout habillé, sans même enlever ses chaussures, même pas deux minutes après notre arrivée. Je signale au passage que ma mère dormait dans la même chambre que nous. J'ai donc passé une bonne partie de la nuit à regarder des trucs sur mon téléphone et à mater Netflix parce qu'ils ronflaient tous les deux. Mais je ne changerais ça pour rien au monde!" ― Brittany S.

3. "Il y avait une souris dans notre chalet. Elle avait dévoré une bonne partie de tout ce qu'on nous avait joliment préparé pour la nuit de noces. Chaque fois que mon mari l'entendait trotter pendant la nuit, il bondissait du lit pour aller vérifier les pièges dans la cuisine. Tout ce qui l'intéressait, c'était ce rongeur! Heureusement, après 28 ans, on peut en rire." ― Kimberly B.

4. "Mon épouse et moi avons passé la nuit à jouer à Pokemon Go (qui venait tout juste de sortir) avec des amis jusqu'assez tard. Ensuite, on est allé se coucher et on a passé des heures à discuter, à rire, et à se dire 'Je t'aime'. Je n'avais jamais passé un moment aussi doux, et je ne regrette rien. On a fini par s'endormir après minuit et on n'avait plus le courage de faire l'amour. On s'est rattrapés le lendemain." ― Fernando J.

5. "Cette nuit-là, au motel, j'ai dormi dans un lit avec notre fille de quatre mois et demi parce que je l'allaitais encore, pendant que mon mari était dans l'autre lit." ― Lisa N.

6. "On s'est fait un karaoké dans un bar lesbien de troisième zone. On a chanté 'A Whole New World' dans nos robes de mariées. Ensuite, on est rentrées à l'hôtel, on a pris un café dans le hall, et on a regardé ce que nos amis nous avaient écrit sur les réseaux sociaux avant d'aller nous coucher." ― Darek Y.

7. "J'avais tellement transpiré à force de danser pendant la cérémonie que je lui ai dit que je voulais prendre une douche avant qu'on fasse quoi que ce soit. Ensuite, on a fait un tour sous la couette. Vers deux heures du matin, j'étais affamée (parce que personne ne laisse les mariés manger un morceau, ils veulent tous des photos ou les féliciter). Avec mon mari, on est donc allés chercher quelque chose au fast-food en face de l'hôtel, et on s'est empiffrés devant un film, avant de s'endormir." ― Heather B.

8. "On a dîné avec nos parents dans notre restaurant préféré. Ensuite, on est rentrés à la maison pour boire du vin et regarder le dernier épisode de RuPaul's Drag Race (mon mari a deviné qui seraient les gagnants du concours de playback), suivi de Starship Troopers. On a aussi joué à des jeux vidéo. Une soirée parfaite." ― Nicole G.

9. "On est allés danser avec des amis jusqu'à trois heures du matin. On avait la dalle. On a passé la nuit à se faire des câlins et à commander des macaronis au fromage à la réception, jusqu'au moment où on s'est endormis. On attendait d'être en forme le matin pour passer aux choses sérieuses..." ― Katrin B.

10. "On a complètement oublié de manger pendant la cérémonie. L'amie de ma mère a pensé à nous réserver une grosse assiette de gâteau de mariage. On l'a dégusté dans le jacuzzi cette nuit-là, avant de... Bon, pas besoin de vous faire un dessin! " ― Keeana P.

11. "On s'est mariées dans une chapelle du campus, un mercredi soir. Ensuite, on est rentrées dans notre chambre et on s'est endormies devant Princess Bride. Le lendemain matin, j'avais un contrôle de théorie musicale!" ― Emma P.

12. "J'ai fait une intoxication alimentaire après avoir mangé quelque chose pendant la cérémonie. Mon mari souffrait d'une très forte migraine. Comme on nous avait offert une nuit d'hôtel, on est rentrés sans participer à la fête et on s'est endormis. Enfin, façon de parler parce que j'ai passé la nuit à vomir." ― Felicia L.

13. "Je me souviens clairement de m'être écroulée sur le matelas pendant que mon mari déboutonnait l'arrière de ma robe de mariée, puisque je ne pouvais pas le faire moi-même. On s'est changés et on a appelé ma petite sœur (une de mes demoiselles d'honneur) pour qu'elle nous rejoigne dans la chambre. On a commandé une pizza et on a fait un débriefing de ce qui s'était passé depuis le matin. Ce n'était pas une nuit de noces traditionnelle, dans la mesure où ma sœur était avec nous, mais mon mari et moi n'avons aucun regret! On était BIEN trop crevés pour faire autre chose!" ― Annalis L.

14. "Mon mari m'a aidée à enlever ma robe et toutes mes épingles à cheveux. On a mis nos vieux pyjamas, on a mangé des cookies, on s'est fait une bouteille de champagne à deux, on a regardé quelques épisodes de Frasier, et puis on est passés aux choses sérieuses!" ― Amber L.

15. "Comme on avait oublié de prendre des préservatifs, on est allés en acheter dans une pharmacie. J'étais toujours dans ma robe de mariée!" ― Joelle D.

16. "On était crevés et en nage après avoir dansé toute la journée. On a pris un bain dans l'immense baignoire. Comme ça prenait des heures de la remplir, on s'est assis dedans en attendant. On a ouvert nos cartes de vœux et lu ce qu'avaient écrit nos familles et nos amis. Et puis on s'est dit qu'on était vraiment heureux et super détendus comme ça. Après ça, je me souviens de m'être réveillée parce que la baignoire était sur le point de déborder. On s'était endormis! On est allés se coucher, je m'étais noué une serviette autour des cheveux, et on n'a consommé le mariage que le lendemain matin." ― Erin M.

17. "Il m'a portée pour entrer dans notre chambre d'hôtel, et je me suis mise à lui crier de m'aider à me déshabiller parce que j'avais très envie de faire pipi: je m'étais retenue toute la journée! Je lui ai demandé de fermer les yeux parce que je ne voulais pas qu'il me voie dans ma gaine pas du tout sexy (mais très utile)." ― Heather S.

18. "On a bu du champagne, dégusté la boîte de chocolats qu'on nous avait offerte, on s'est mis en sous-vêtements et on a lu nos cartes et déballé tous nos cadeaux dans la suite nuptiale. Ensuite, on s'est endormis!" ― Staci Z.

19. "Après la réception, on a pris un Uber pour aller dans l'hôtel qu'on avait réservé, près de l'aéroport de Los Angeles, pour les quatre heures qui précédaient l'embarquement. On a enlevé les 9000 épingles de mes cheveux, et on a essayé de dormir un peu." ― Annie S.

20. "Je suis restée à l'hôtel pendant que mon mari rentrait à la maison pour sortir le chien (on avait déjà eu du mal à trouver une baby-sitter pour notre bébé de quatre mois). Quand il est revenu, on a fait une sieste et commandé à manger: un cheese à deux heures du matin. Pas de couches, pas de biberon. Un vrai paradis." ― Samantha L.

21. "Des amis nous avaient prêté leur multipropriété en bord de mer. En cours de route, on s'est arrêtés au McDo. Une fois arrivés, on a baisé comme des fous. Pour des ados fauchés comme nous, c'était parfait." ― Sam G.

**Certaines réponses ont été légèrement reformulées et condensées par souci de clarté.

Ce blog, publié à l'origine sur le HuffPost américain, a été traduit par Bamiyan Shiff pour Fast for Word.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

VOIR AUSSI: