Les six meilleurs endroits pour admirer le coucher du soleil au Québec

La recette d'un coucher de soleil spectaculaire est on ne peut plus simple : une vue dégagée et assez de temps pour contempler paisiblement le ciel et ses couleurs flamboyantes.

Voici six endroits à visiter au Québec, en amoureux ou entre amis, pour vivre une fin de journée que vous ne serez pas près d'oublier!

Situé à environ trois heures de route de Québec, le parc national du Fjord-du-Saguenay propose plusieurs lieux privilégiés pour voir le soleil se coucher. Vous pouvez y accéder à partir de différents villages, dont L'Anse-Saint-Jean, Rivière-Éternité et Petit-Saguenay, et ensuite suivre l'un des nombreux sentiers permettant de traverser les 326,7 km2 du parc. Vous verrez alors la rivière Saguenay bordée de falaises pouvant atteindre 412 mètres au cap Trinité. Une toile de fond idéale pour assister à un tel spectacle.

Facilement accessible, le parc du Mont-Royal permet d'admirer une telle scène avec les gratte-ciels de Montréal en avant-plan. Vous pouvez garer votre véhicule à la Maison Smith ou encore au pavillon du Lac-aux-Castors, et ensuite vous rendre au sommet du Mont-Royal, où vous trouverez plusieurs espaces pour vous détendre. Le belvédère Kondiaronk offre notamment une vue imprenable sur la ville et le fleuve Saint-Laurent.

Entièrement restaurée cette année, la Terrasse du Chevalier-De Lévis se situe sur les rives du Saint-Laurent et offre une vue impressionnante des bâtiments historiques du Vieux-Québec. La voiture peut être stationnée tout près de la terrasse, et c'est probablement l'endroit le plus accessible de cette liste, alors si vous êtes dans le coin de Québec cet été, il s'agit d'un incontournable! Sur place, il y a de nombreux bancs pour vous asseoir, vous reposer et profiter des derniers instants de la journée.

L'agence de voyages Authentik Canada a récemment établi un palmarès des meilleurs espaces au Canada où observer ce phénomène d'une beauté incomparable, et Kamouraska figurait en haut de la liste. Situé dans le Bas-Saint-Laurent, le village n'est qu'un lieu parmi tant d'autres à ne pas manquer dans cette superbe région, qui organise d'ailleurs un concours de photos appelé la «Grande Chasse aux couchers de soleil».

Comme Kamouraska, Percé figure également dans plusieurs palmarès des endroits offrant les plus beaux couchers de soleil au pays. Le Rocher Percé et l'île Bonaventure contribuent au panorama unique de Percé, surtout quand ils se combinent aux maisons juchées sur les collines, les bateaux sur l'eau ou accostés à la marina, et les milliers d'oiseaux dans le ciel.

Optez pour des vacances estivales aux Îles de la Madeleine, et vous aurez droit tous les soirs à un spectacle magnifique. De Cap-aux-Meules jusqu'à Old-Harry, tous les emplacements sont bons pour contempler un soleil couchant dans cette région. Il n'y a rien de mieux après une journée à la plage et un festin de homards!