6 conseils pour voyager à petit prix

Les vacances sont commencées et les médias sociaux sont déjà saturés de photos de voyage qui font rêver. Bien que partir à l'étranger puisse paraître impossible pour certains en raison des sommes à débourser, j'ai pensé vous partager mes trucs pour voyager à petit prix afin de vous montrer qu'un voyage bien organisé n'est pas obligé de vider votre compte de banque.

Partir au bon moment

Le premier truc qui vous fera beaucoup économiser est d'éviter de voyager durant les hautes saisons. Tous les pays et continents comportent des saisons plus achalandées que d'autres et avant de choisir votre destination, vous devriez toujours vérifier si vos vacances tombent au même moment que la saison haute. Les différences de prix peuvent varier énormément d'une période à l'autre et vous avez beaucoup plus de chances de trouver de bons tarifs lorsque la période forte se calme. Au Costa Rica, par exemple, la saison haute est pendant nos hivers québécois et la saison basse est à partir de juin à cause des pluies abondantes. Par contre, en visitant le pays en avril ou en mai, vous avez de fortes chances d'avoir encore une super météo en plus de bénéficier d'offres plus avantageuses pour votre portefeuille.

Magasiner son vol

Une fois la destination choisie, il faut maintenant magasiner le vol. Cette étape est primordiale, car une grosse partie du budget y est souvent allouée. Mes trois sites de référence sont Kayak, Skyscanner et Google Flight. Ils permettent tous de créer des alertes de prix ainsi que de se créer un dossier favori pour enregistrer les offres intéressantes.

Il y a différentes règles en ce qui concerne le moment parfait pour acheter un billet selon la destination choisie. En faisant quelques recherches, vous trouverez facilement plusieurs conseils spécifiques à votre destination. Par contre, je ne vous conseille pas d'attendre à la dernière minute, car vous aurez souvent des tarifs beaucoup plus chers, en plus d'être obligé d'acheter si vous avez des dates précises à respecter. Pensez aussi à regarder si le pays comporte différents aéroports: vous pourriez peut-être trouver une offre plus intéressante.

S'informer sur le pays et créer son itinéraire

Avant de partir en voyage, il est très important de connaître le pays que vous allez visiter. Regardez une carte et choisissez les villes que vous désirez visiter. Une fois que vous serez plus familier avec le pays, vous pouvez construire votre itinéraire en prenant soin de créer un chemin qui minimise les déplacements et qui vous facilitera la vie. Vous économiserez donc du temps et de l'argent en ce qui concerne les transports.

Transport

Se déplacer en voyage peut souvent coûter cher et s'avérer très complexe. La solution la plus avantageuse est de choisir des moyens de transport locaux. Le train, le métro et l'autobus sont souvent des options moins coûteuses, car elles ont été mises en place pour les locaux et non pour les touristes. Pensez à regarder si des offres quotidiennes ou hebdomadaires sont offertes afin d'économiser encore plus. Si vous allez en Europe, plusieurs autobus offrent le service de transport jusqu'en ville, mais faites attention, car il s'agit souvent d'attrapes touristes. Ces options coûtent le double ou le triple du prix; vous trouverez presque toujours un autobus local qui fait exactement le même trajet pour beaucoup moins cher.

Alimentation

Il est très facile de bien s'alimenter en voyage, et ce, sans se ruiner. Le truc est évidemment de cuisiner ses propres repas et de faire des achats locaux. Imprégnez-vous de la culture et goûtez à des aliments nouveaux. Les boîtes de conserve de légumes et de légumineuses peuvent aussi parfois être des options faciles et abordables. Choisissez vos soirées au restaurant et pensez à prendre l'apéro avant de sortir afin d'économiser encore quelques dollars.

Carte rabais

Finalement, mon dernier truc pour économiser en voyageant consiste à faire des recherches avant votre départ afin de savoir si le pays que vous visiterez offre des cartes rabais ou des «forfaits découvertes». Ces passes peuvent souvent être intéressantes si vous passez plusieurs jours dans une ville, car elles combinent différents lieux touristiques ainsi que quelques voyages en bus ou en métro dans un seul tarif à rabais. À titre d'exemple, il y a la Roma Pass pour l'Italie ainsi que Interrail si vous désirez faire le tour de l'Europe.

Bonnes vacances!

