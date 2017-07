Amabrush, le gadget qui veut laver vos dents en 10 secondes

ADVERTISEMENT

Votre brosse à dents vous fait perdre un temps précieux. C'est en tout cas ce qu'affirme Amabrush, une société qui propose une "brosse à dents révolutionnaire", rapporte The Verge. Celle-ci ressemble à une sorte de dentier ou de protège-dents.

Et c'est justement sa forme qui changerait tout, selon les fondateurs. Avec Amabrush, toutes les dents sont frottées en même temps, via un système de vibration. Il suffirait donc de 10 secondes pour brosser toute la surface dentaire avec autant d'efficacité que si l'on y passe deux minutes avec une brosse classique.

Le système est composé de trois parties. Un socle (chargé par USB ou sans contact, pour la version deluxe), sur lequel se place une capsule contenant un dentifrice spécial. Lors de l'utilisation, la dose idéale se répand alors dans la dernière partie. Celle-ci, "l'embouchure", est remplie de petits pics à base de silicone. Ce sont eux qui vont frotter les dents.

Cette dernière partie, interchangeable, doit être remplacée tous les trois à six mois, comme une brosse à dents classique, et coûte six euros, soit l'équivalent 8,83$ canadiens. La recharge de dentifrice, elle, coûte trois euros et dure un mois. L'ensemble de démarrage coûte actuellement 79 euros minimum (116$ canadiens), tout de même.

En à peine 24 heures, le projet a déjà convaincu plus de 2000 personnes, qui ont précommandé l'Amabrush sur Kickstarter. La société a ainsi déjà récolté 221 000 euros sur les 50 000 nécessaires. Les premières livraisons devraient avoir lieu à la fin de l'année.

Ce texte a initialement été publié sur le HuffPost France.

