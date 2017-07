Cette journaliste se fait vomir dessus en plein direct à la télé

Attention, la vidéo ci-dessous pourrait ne pas convenir à certains internautes.

Le Jour de l'Indépendance aux États-Unis ou la journée où cette journaliste aurait préféré ne pas travailler.

Le 4 juillet dernier, alors que Wendy Burch était présente au Hermosa Beach Iron Man en Californie pour un reportage en direct à KTLA, elle s'est malheureusement fait vomir dessus. Coeurs sensibles, s'abstenir au visionnement de cette vidéo.

Pour plus de contexte,le Hermosa Beach Iron Man est une tradition vieille de 43 années en Californie, selon The Independent. Le rituel consiste à faire courir les participants durant un peu plus d'un kilomètre, puis de les faire ramer sur une distance aussi longue que celle de la course, et finalement, ils doivent boire six bières le plus rapidement possible.

On ne s'étonne pas que certains aient régurgité le tout sur cette pauvre journaliste...

