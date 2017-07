ADVERTISEMENT

La 50e édition du Festival d'été de Québec battra son plein du 6 au 16 juillet. Alors que les Plaines vibreront au son de Pink, des Backstreet Boys et de Metallica, voici quelques conseils pour profiter pleinement des festivités.

Les bouteilles d'eau sont interdites

...comme tous les liquides, d'ailleurs. Le FEQ fournit par contre davantage de stations d'eau que l'an dernier pour éviter que les festivaliers soient déshydratés. Il y aura 30 fontaines au total à la scène Bell sur les Plaines et 10 fontaines à la scène Loto-Québec au Parc de la Francophonie.

Plusieurs points de ravitaillement sont prévus sur place pour se désaltérer ou profitez des fontaines à disposition pour remplir votre bouteille d'eau pliable, réutilisable et écolo!

Évitez les sacs à dos!

Cette année, il y aura trois files distinctes pour entrer sur les lieux: une pour les gens sans sac à dos, une pour la fouille des sacs à dos et une pour la fouille des poussettes ou encore les gens à mobilité réduite.

Afin d'accélérer le processus, les organisateurs recommandent de laisser les sacs à dos et poussettes à la maison, dans la voiture, ou au vestiaire, au coût de 5$.

Des collations sont permises

Contrairement à l'an dernier, où toute nourriture apportée avant le spectacle était jetée, les festivaliers ont le droit d'apporter des collations légères sur place pour l'édition 2017 – comme des barres tendres, des sandwiches ou des fruits.

On oublie donc le pique-nique cinq services avant le show d'Isabelle Boulay.

Souriez, vous êtes filmés

Davantage de mesures de sécurité sont mises en place pour assurer le bon fonctionnement du FEQ. Il faut donc s'attendre à des détecteurs de métal et à une présence accrue de policiers lors de certains soirs qui s'annoncent plus agités!

On retrouvera également une dizaine de caméras de surveillance sur les Plaines d'Abraham cette année.

Les FestiBUS sont vos amis

Cette année, le Réseau de transport de la capitale disposera de quatre navettes – 410 (Lebourgneuf), 420 (Sainte-Foy), 430 (Charlesbourg) et 450 (Beauport) – qui partiront toutes les sept minutes entre 17h30 et 20h30 pour se rendre au centre-ville. Pour le retour, direction boulevard René-Lévesque, où des navettes seront offertes dès 21h30.

Évitez donc le trafic d'après-concert en ville!

Pas de chaises pliantes, à quelques exceptions près

Les chaises pliantes sont uniquement permises le jeudi 6 juillet et le mercredi 12 juillet. Lors des spectacles Desjardins on l'aime tu! et d'Isabelle Boulay sur les Plaines, une zone « debout » sera aménagée devant la scène pour les spectateurs sans chaises.

Pour le spectacle hommage à Michel Louvain, à la scène Hydro-Québec de Place D'Youville, des chaises pliantes seront déjà sur place, mais les festivaliers peuvent également apporter les leurs dans les sections prévues à cet effet.

Voici les AUTRES objets interdits

Parapluie, bâton à égoportrait, bouteille en verre, cannette, accessoire avec des «studs», casque de moto ou de vélo, fusil à eau, ballon, bâton, objet gonflable, instrument de musique, glacière...

Évidemment, on oublie la drogue et les accessoires reliés, les armes et tout autre objet contondant.

Pour la liste complète d'objets acceptés et interdits, on clique sur le lien suivant.

