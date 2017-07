ADVERTISEMENT

Quoi de plus enrageant que de se retrouver dans un autre pays et ne pas être en mesure de se faire comprendre, parce qu'on ne parle ni anglais ni espagnol ?

Fini les tracas! La solution est simple : vous n'avez qu'à opter pour Saint-Martin lors de vos prochaines vacances.

En effet, cette destination est mi-néerlandaise, mi-française. Eh oui! Cette petite île de 88 km2 est séparée en deux en son milieu et appartient d'un côté à la Hollande et de l'autre à la France.

Ainsi, en optant pour un hôtel situé sur la portion française de l'île, vous n'aurez aucune barrière de langue, puisque tout le monde y parle français.

Une fois sur place, vous pourrez errer librement et découvrirez une île magnifique, qui se démarque par ses plages à faire rêver, sa végétation luxuriante, sa gastronomie tantôt française, tantôt créole et son climat idéal.

Les plages

Saint-Martin compte 37 plages, dispersées sur les 70 km de côtes, entre l'Océan Atlantique et la mer des Caraïbes. Certaines sont sauvages et paisibles (Happy Bay) tandis que d'autres sont plus mouvementées (Baie Orientale), mais toutes illustrent la diversité et la richesse de l'île.

D'ailleurs, vous devez absolument aller faire un tour à Maho Beach, reconnue pour offrir un spectacle unique lors du décollage et de l'atterrissage des avions, à l'aéroport Juliana. Les avions passent à quelques mètres seulement au-dessus de nos têtes... C'est donc très impressionnant!

Gastronomie locale

Grand Case est le nom à retenir pour les amateurs de bonne bouffe. En effet, il s'agit de l'artère gastronomique de l'île. Ainsi, sur une même rue, on retrouve tous les meilleurs restaurants de Saint-Martin. Sur place, vous découvrirez une cuisine pour le moins métissée.

Plusieurs adresses s'inspirent de la cuisine française (Le Pressoir, Ocean 82, Le Tastevin), mais on retrouve aussi sur cette rue les fameux Lolos. Les Lolos sont des restaurants de grillades, qui proposent des plats créoles typiques, comme la langouste, le poulet grillé, les côtes levées et le fameux Johnny Cake, soit une pâte frite. Bref, pour découvrir les saveurs locales, on opte pour ces restaurants à ciel ouvert.

Climat et végétation

Cette île franco-hollandaise est remplie de richesses naturelles, qui ont été parfaitement conservées. On n'a qu'à penser à la Réserve naturelle nationale de Saint-Martin, d'une superficie de 3060 hectares, qui vise à maintenir la biodiversité de l'île. Tout y est à l'état sauvage.

De plus, en raison de son climat passablement sec (Saint-Martin est considérée comme une île sèche), on y retrouve une végétation différente des îles avoisinantes. Ainsi, entre deux cactus, on aperçoit des hibiscus, des poinsettias et des flamboyants, dont les iguanes raffolent.

Où dormir

Que vous soyez du type maison authentique, villa avec vue sur la mer ou hôtel de luxe, il y en a pour tous les goûts à Saint-Martin. Pour ceux dont vacances riment avec « congé de ménage et de cuisine », sachez qu'il existe quelques hôtels tout-inclus sur l'île, dont le RIU Palace St-Martin.

Situé au creux de l'Anse-Marcel, cet hôtel offre le cadre idéal pour relaxer autour de la piscine, se prélasser sur la plage de sable blanc et manger royalement. Mais, quelques minutes seulement vous séparent de Grand Case, où il faut absolument passer au moins une soirée.

Bref, c'est pour toutes ces raisons, et encore plus, que l'on surnomme Saint-Martin la « friendly island ». Une destination à considérer fortement pour vos prochaines vacances!

