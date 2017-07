Marc Messier, 100e invité de «Viens-tu faire un tour?»

ADVERTISEMENT

L'émission Viens-tu faire un tour?, ces balades en voiture dans le passé de personnalités québécoises, conduites par Michel Barrette, célèbrera déjà le passage de son 100e invité, le dimanche 16 juillet. C'est Marc Messier qui a l'honneur d'être le «convive centenaire» de ce réconfortant talk-show réinventé.

Pour l'occasion, on se transportera à Granby avec le comédien de Broue, La petite vie et Lance et compte, qui revisitera, entre autres, la maison de son enfance et renouera avec une amie qui a jadis fait du théâtre avec lui à l'adolescence.

Mais la plus grande surprise, c'est Michel Barrette qui la recevra, au casse-croûte Ben La Bedaine, en apercevant son petit garçon Jonathan, un gâteau de fête dans les mains, présent pour souligner les 100 virées du Québec de son célèbre papa à Viens-tu faire un tour?.

Aussi, dans ce même épisode, Michel Barrette et Anne-Marie Withenshaw se promèneront dans différents lieux de Montréal, sur la trace des évènements marquants de la vie de cette dernière. Des arrêts sont notamment prévus à la Cité-Jardin, dans Rosemont, à l'Académie St-Louis de France, où elle a complété ses études primaires, et aux Foufounes électriques, où Withenshaw a déjà été DJ.

La quatrième saison de Viens-tu faire un tour? est présentée le dimanche, à 20h, à Radio-Canada.

À voir également :