Les étudiants de plus de 25 ans auront droit au tarif réduit de la carte Opus

À compter du 1er septembre, tous les étudiants à temps plein, quel que soit leur âge, pourront bénéficier du tarif réduit de la carte Opus. C'est la fin d'une « discrimination » envers les étudiants les plus âgés, dénoncée depuis une quinzaine d'années par les associations étudiantes.

Un texte de Thomas Gerbet

C'est le point final d'une longue bataille pour les associations étudiantes. Jusqu'à présent, seuls les étudiants de 25 ans et moins pouvaient profiter du tarif réduit. Les associations étudiantes estiment que près du tiers des étudiants étaient ainsi exclus.

Tarif réduit étudiant mensuel Société de transport de Montréal (STM) : 49,75 $ au lieu de 83 $.

Société de transport de Laval (STL) et du Réseau de transport de Longueuil (RTL) : 108 $ au lieu de 135 $

Les autres organismes et titres de transport concernés sont le Conseil régional de transport de Lanaudière (CRTL), Réseau de transport métropolitain (RTM) et TRAM (train, autobus et métro)

L'Autorité régionale de transport métropolitain respecte ainsi les termes du projet de loi 76 sur la gouvernance du transport en commun dans la région de Montréal, adopté l'an dernier.

« Dans une société dont l'avenir et la prospérité reposent sur une main-d'œuvre éduquée et qualifiée, il était inconcevable que les étudiants plus âgés n'aient pas droit au même traitement que les étudiants plus jeunes », avait déclaré à l'époque l'ex-députée Martine Ouellet, à l'origine de l'amendement au projet de loi pour permettre l'accès à ce tarif réduit.

Cette mesure coûtera évidemment de l'argent : 3,4 millions de dollars cet automne, selon l'ARTM.

En 2012, 45 % des diplômés du baccalauréat avaient plus de 25 ans, selon l'Institut de la statistique du Québec. La province est une de celles où les étudiants sont les plus âgés.

