C'est un fait: le Club Med est toujours une bonne idée. Alors un Club Med alliant plages de sable fin, plongée sous-marine en eaux limpides, sports aquatiques, nouveau restaurant design, accueil courtois (qui plus est en français, souvent par des G.O. québécois) et grande soirée en blanc dans le décor parfait de l'île San Salvador dans les Bahamas se rapproche de l'idée que l'on se fait du paradis. Voici donc dix (des nombreuses) bonnes raisons de se rendre au Club Med Columbus Isle.

La plongée sous-marine mise de l'avant

Destination idéale pour s'initier à la plongée sous-marine, les Bahamas se hissent fièrement dans le top 10 des destinations prisées pour la plongée à travers le monde. Au Club Med Columbus Isle, pas moins de 30 sites de plongée sous-marine peuvent être explorés à moins de 40 minutes du complexe. Qu'ils se rendent à six ou à 40 mètres de profondeur, les plongeurs de tous les niveaux sont unanimes: la visibilité hallucinante des eaux turquoise, l'expérience des instructeurs, la topographie sous-marine des Bahamas (murs sous-marins plongeants, canyons, tête de coraux) et le parfait mélange de faune, de flore et de coraux protégés sont ce qui ait l'unicité de San Salvador et du Club Med. Les sites de San Salvador – qui font d'ailleurs partie du National Park system of the Bahamas – sont ainsi truffés de barracuda, raies, tortues, mérous, poissons-baliste, requins-marteaux, requins de récif, dauphins sauvages et autres petites merveilles sous-marines.

Le décor parfait

Difficile de faire mieux comme environnement idyllique que les eaux émeraude, les plages de sable fin, le soleil rayonnant, le fort bienvenu petit vent et les palmiers des Bahamas! Un lieu qui inspire la paix d'esprit, le plaisir sur l'eau et les belles rencontres.

Les maisonnettes colorées du Club Med Columbus Isle

Au cœur de ce décor parfait, le Club Med a eu la belle idée de dresser ses maisonnettes peintes de couleurs vives et dont les balcons blancs en dentelle rappellent ceux de La Nouvelle-Orléans. S'il est parfois difficile de retrouver sa chambre la nuit venue, les maisonnettes sont superbes ainsi alignées et regroupées par couleurs en alternance.

Les activités nautiques et terrestres

Que ceux qui ont peur de s'ennuyer, couchés toute la journée sur la plage soient rassurés: le Club Med Columbus Isle regorge d'activités marines et terrestres. Avec leur forfait à la formule tout incluse, les voyageurs se voient offrir la possibilité de pratiquer le yoga en plein air, le tennis, le volleyball de plage, le kayak, la plongée en apnée (en empruntant le même bateau que certains plongeurs sous-marins), la voile, le ski nautique, la planche à voile ou encore le surf à pagaie (SUP). Le gymnase entièrement rénové en 2016 offre aussi des cours d'aérobie, alors que la piscine et bien entendu l'océan forment le plus attrayant des terrains de jeux aquatiques.

Le nouveau restaurant La Pinta Beach Lounge

Les restaurants du Club Med Columbus Isle offrent chaque jour des produits frais, locaux et savoureux (beaucoup de fruits de mer et de poissons, youpi!) Au tout nouveau restaurant La Pinta Beach Lounge offrant le plus beau point de vue du complexe sur les eaux turquoise bahamiennes, cette cuisine locale se présente sous forme de divines tapas, d'un lounge et d'une salle à manger joliment design et d'une atmosphère plus chic (et adultes seulement) en soirée. La cave à vin et la jolie petite salle réservée aux événements privés sont aussi invitantes que la splendeur des couchers de soleil sur l'océan depuis la terrasse du restaurant.

L'excursion guidée sur l'île

C'est sur la petite île de San Salvador que Christophe Colomb a fait ses premiers pas lors de son périple mythique de 1492 où il a découvert l'Amérique. Si l'exploration de l'île ne prend qu'une avant-midi (en minibus climatisé), elle vaut la peine d'être réalisée ne serait-ce que pour avoir la chance d'entendre les histoires et commentaires de Clifford (alias snake eyes), le guide le plus populaire de l'île. Au programme de ce tour de l'île: plages somptueuses aux allures sauvages, barrières de récifs en eaux peu profondes, étangs, églises, phare Dixon Hill (dont la vue du sommet vaut le détour), arrêt dans une ancienne base navale américaine convertie en centre de recherche, incursion dans le village de l'île, coucou à quelques iguanes au centre de conservation, ruines d'anciennes églises et plantations, monuments célébrant le navigateur Christophe Colomb et retour en images, en souvenirs et en anecdotes sur le passé et l'histoire de San Salvador.

La chaleur des G.O.s

Ils sont jeunes, ils sont beaux et ils sont d'une gentillesse franche et inouïe. On aime particulièrement le Club Med Columbus Isle pour la chaleur de ses Gentils Organisateurs qui, sans en faire trop, parviennent en un instant à nous faire sentir à la maison, loin de la maison. Pour les voyageurs ne parlant pas anglais, le nombre élevé de G.Os québécois, belges et français et de G.O.s multilingues maîtrisant le français plaît à coup sûr.

Les massages du Club Med Spa par l'Occitane

Dissimulé dans une zone plus reculée du complexe, le Club Med Spa par l'Occitane insuffle un petit air de Provence dans les Bahamas. On s'y rend pour faire le plein de produits de la célèbre maison française à petits prix et, surtout, pour vivre l'expérience du massage The Columbus Signature; un massage alliant aromathérapie et massage des tissus en profondeur. Divinement relaxant!

Le souper en blanc sous les étoiles

Notre dernière soirée au Club Med Columbus Isle s'est déroulé en compagnie de centaines d'autres voyageurs conviés à la chic soirée en blanc de Club Med. Un repas à partager entre amis à l'une des dizaines de tables dressées en plein air autour de la piscine. Le tout sous les étoiles, sur fond d'air et de chants marins. =

Les soirées thématiques et musicales

Prendre part aux soirées thématiques fait partie du plaisir d'opter pour des vacances au Club Med. Au Club Med Columbus Isle, les soirées se font d'inspirations safari, t-shirt iconique 45 du Club Med et jeans ou tout de blanc vêtu. Après les repas, les soirées ne semblent pas avoir envie de se terminer au Verve Lounge ou sur la terrasse du bar extérieur donnant sur la plage. Musique, Djs, crazy signs (sorte de danse chorégraphiée connue des G.O.s et des habitués du Club Med) et divers pas de danse viennent ajouter à la chaleur des nuits bahamiennes.

Envie de planifier votre prochain voyage au Club Med Columbus Isle? On s'informe ici.

