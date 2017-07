Découvrez les participants de la nouvelle saison des «Chefs!»

ADVERTISEMENT

On efface et on recommence aux Chefs! La compétition culinaire de Radio-Canada amorce un nouveau départ le lundi 3 juillet, alors que l'équipe originale - celle qui a fait le succès de l'émission avant qu'on ne repense la formule en 2015 et qu'on la remplace par Le combat des villes l'an dernier - soit les animateurs Élyse Marquis et Daniel Vézina, et les juges Pasquale Vari, Normand Laprise et Jean-Luc Boulay, est de retour dans le célèbre décor que les Québécois connaissent si bien depuis 2010.

Pendant 10 semaines, 12 talentueux jeunes cuistots rivaliseront d'adresse et d'originalité dans des défis à relever aux fourneaux, souvent à partir de produits du terroir. Comme jadis, chaque épisode se conclura sur un duel technique, dont l'issue déterminera le participant à éliminer. Une personne quittera ainsi l'aventure à chaque heure des Chefs!

La finale des Chefs! sera relayée le 4 septembre et couronnera un(e) seul(e) vainqueur(e), qui repartira avec une flopée de prix prestigieux, d'une valeur de 40 000 $, dont une bourse en argent de 30 000 $, un voyage en Italie et un stage au restaurant new-yorkais du chef Daniel Boulud. Deux finalistes recevront également des prix en argent et un appareil Thermomix.

Les chefs!, le lundi, à 20h, à Radio-Canada, dès le 3 juillet.

Voici les fiches des 12 candidats, telles que fournies par Radio-Canada :

Les participants de la nouvelle saison des «Chefs!» Les participants de la nouvelle saison des «Chefs!»

