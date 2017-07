Les célébrations du 150e anniversaire du Canada : comme un Noël en été

ADVERTISEMENT

La foudre de dame Nature qui s'abattait durant le spectacle de la Fête du Canada, n'aura pas eu raison de cette célébration gigantesque et à la liste ambitieuse d'artistes canadiens venant d'une marée à l'autre du pays! Les citoyens avaient tous prévu le coup, en apportant des imperméables, des plastiques et parapluies, afin d'assister à cette fête historique, animée par Geneviève Borne, Mitsou et DJ Abeille. Le premier ministre du Canada et sa femme ont assuré la deuxième partie de l'animation.

La sécurité avant tout

Les festivités sur la colline parlementaire étaient sous haute surveillance. Des policiers de la GRC étaient présents partout sur le site, afin d'assurer la sécurité de l'événement. Les gens étaient d'un calme exemplaire. Le Jour du Canada s'est déroulé dans la joie, la paix et surtout la fierté ressentie d'être (ou d'être devenu) Canadien.

En début de soirée, nous avons eu droit à l'excellente performance du DJ Abeille ainsi qu'un karaoké! Stéphane Moraille (anciennement de la formation Bran Van 3000) est également venu chanter sur la scène et il a motivé le public pendant les averses de pluie battante en continuant tout de même d'interpréter ses titres. Les danseurs sikhs Maritime Bhangra Group, qui ont déjà fait une vidéo virale sur YouTube, appelée Snow Shoveler Bhangra, sont venus offrir un spectacle haut en couleur sur la colline parlementaire.

Du plaisir sous un ciel gris menaçant

La foule n'a pas laissé les averses de pluies les démoraliser, malgré l'interruption des spectacles, durant plusieurs minutes, au milieu de la soirée. Lorsque le ciel s'est enfin dégagé, notre patience fut récompensée, car nous avons eu le droit aux prestations de plusieurs artistes de renommés, tels que Louis-Jean Cormier, Lisa Leblanc, Alessia Cara, Marie-Mai, Walk off the earth, Serena Ryder, Gordon Lightfoot, Kinnie Starr et même une prestation acrobatique du Cirque du Coleil! Il y avait même des prestations rediffusées par la CBC, venant des autres régions à travers le Canada et projetées sur les écrans géants de la scène située sur la colline parlementaire.

La fierté d'être Canadien

Lors de cette journée spéciale, des gens ont porté serment à la reine au courant de la journée et ils sont devenus officiellement citoyen canadien lors de cette cérémonie. Justin Trudeau a mentionné lors du spectacle du 150e du Canada sa volonté de continuer à accueillir des immigrants qui sont arrivés au pays dans le but d'offrir des meilleures conditions de vie pour leur famille. Il a répété que ces nouveaux arrivants sont chez eux et que nous sommes une grande famille vivant dans un pays avec une diversité culturellement riche grâce à eux. L'émotion et la solidarité étaient palpables lors de ce spectacle grandiose. Bref, le vivre ensemble prenait enfin tout son sens cette soirée-là et c'était un moment tout simplement magique.

Toute bonne chose a une fin

La soirée tirait déjà à sa fin avec la présentation du feu d'artifice traditionnel de la Fête du Canada, mais Justin Trudeau a jugé bon de terminer cette fabuleuse soirée sur une bonne note et de donner la place au public, en le diffusant sur les grands écrans géants de la scène. Les artistes du spectacle se sont tous réunis pour chanter en cœur la chanson du mythique groupe Tragically Hip, Ahead by a century.

