Canada 150 sous le signe de l'ouverture et de la diversité

Justin Trudeau a célébré la diversité du Canada à l'occasion du 150e anniversaire du pays, mais le premier ministre a aussi tenu à reconnaître les tensions avec les peuples autochtones, soulignant la nécessité de se réconcilier avec eux devant les milliers de spectateurs réunis sur la colline du Parlement.

Devant les nombreux Canadiens réunis sous la pluie, M. Trudeau a proclamé que le Canada « renaissait » à l'occasion de son 150e anniversaire.

« Lorsqu'on revient sur notre histoire, on constate que notre passé est loin d'être parfait. Si beaucoup d'entre nous célèbrent le 150e du Canada, ce n'est pas le cas de tout le monde », a lancé le premier ministre sur la scène, tentant de faire écho notamment aux critiques de militants autochtones ayant installé un tipi à proximité.

Des visiteurs s'y arrêtaient aujourd'hui pour exprimer leur soutien aux militants ou pour discuter avec eux. Ces manifestants affirment vouloir « réoccuper » la colline du Parlement, rappelant qu'elle se trouve en territoire traditionnel algonquin. Le premier ministre les a rencontrés hier matin, ce qui a visiblement teinté son discours.

Pendant des siècles, les peuples autochtones ont été victimes d'oppression, à partir du moment où les premiers explorateurs se félicitaient de découvrir un Nouveau Monde. Et en tant que société, nous devons donc reconnaître les erreurs du passé, accepter nos responsabilités, et faire en sorte que chaque Canadien ait un avenir prometteur. Justin Trudeau

Sur un ton plus léger, il a tout de même affirmé que « nous avons de quoi être reconnaissant envers ce pays qui nous a tant donné », criant à la foule qu'elle « devait être fière ».

« Vous savez, c'est typiquement canadien de voir les Canadiens voyager en sac à dos assorti d'une feuille d'érable. Mais en réalité, l'érable nous coule dans les veines. C'est une fierté subtile et réservée à l'intérieur de tout un chacun, puisque nous sommes privilégiés d'être Canadiens et citoyens d'un des meilleurs pays au monde. »

À l'instar du premier ministre, la ministre du Patrimoine du Canada, Mélanie Joly a souligné lors de son discours l'importance de la réconciliation avec les Premières Nations. « Parlons de toutes les choses qui nous ont réunies, mais aussi des erreurs que nous avons commises. Nous devons continuer d'apprendre les uns des autres et de grandir ensemble », a-t-elle lancé.

De nombreux artistes et personnalités

Après les discours officiels, le chanteur et le guitariste du groupe irlandais U2, Bono et The Edge, ont fait une apparition. « Quand d'autres divisent, vos bras sont grand ouverts », a déclaré Bono en français, avant de jouer une version acoustique du succès One.

Ce premier spectacle, qui mettait également en vedette Walk off the earth, Laurence Nerbonne et Marie-Mai, a commencé vers midi. Des milliers de personnes – certaines étant arrivées dès 5 h 30 ce matin – ont bravé la pluie pour y assister.

Un autre spectacle sera présenté en soirée à Ottawa, à 21 h. Louis-Jean Cormier, Lisa Leblanc et le Cirque du Soleil seront de la partie. Le spectacle sera suivi vers 23 h d'un feu d'artifice.

Le prince Charles et son épouse Camilla prennent aussi part aux célébrations à Ottawa. Plus tôt ce matin, le prince a été élevé au rang de compagnon extraordinaire de l'Ordre du Canada.

La cérémonie s'est déroulée à Rideau Hall, en présence du gouverneur général du Canada, David Johnston.

Près de 500 000 personnes étaient attendues dans la capitale canadienne pour les célébrations, et des mesures de sécurité exceptionnelles avaient été mises en place pour assurer à tous des festivités harmonieuses.

Ailleurs au pays

À Montréal, malgré les déménagements qui battent leur plein, la fête a lieu dans le Vieux-Port. Des chapiteaux ont été montés et il y aura de l'animation toute la journée.

Les Montréalais auront également droit à un spectacle, à 20 h 30, donné par Coyote Bill, décrit comme un « collectif montréalais funky-festif-jazz ». Leur musique sera suivie à 22 h par un feu d'artifice.

Le pont Jacques-Cartier sera de plus illuminé de façon spéciale pour souligner la fête. D'une durée de huit minutes, le tableau sera présenté chaque heure, du coucher du soleil jusqu'à 3 h du matin. La population pourra elle aussi participer au spectacle grâce à Twitter en déclenchant des feux d'artifice blanc ou rouge grâce à certains mots-clics.

Des festivités sont également organisées à Toronto et Québec, où 2Frères, Alex Nevsky, Metric et Billy Talent monteront notamment sur scène.

Par ailleurs, de nombreux immigrants ont pris part à des cérémonies toutes spéciales organisées dans plusieurs villes à travers le pays, dont Montréal. Ils ont en effet prêté serment aujourd'hui, à l'occasion des célébrations du 150e, et sont ainsi devenus officiellement citoyens canadiens.

