C’est le coup d’envoi pour les célébrations du 150e anniversaire avec Jonathan Pinchaud, Raine Maida et Chantal Kreviazuk!

Des gens sont venus des 4 coins du pays pour venir célébrer le 150e anniversaire du Canada dans la capitale. Les derniers préparatifs avant la grande fête vont bon train avant la célébration de ce soir! En souhaitant que l'humeur de dame nature s'adoucisse pour le déroulement des activités sur la colline parlementaire.

Pendant que la colline du Parlement était en préparation pour le jour J, du côté du Parc Major's Hill, nous avons eu le droit d'assister à un programme double avec la prestation en première partie de Jonathan Pinchaud suivi du couple chéri canadien, Moon and Sun Featuring Chantal Kreviazuk et Raine Maida (leader du groupe Our Lady Peace).

Jonathan Pinchaud

Il a su réchauffer l'atmosphère et offrir un spectacle énergique à la hauteur du talent québécois. Le public semblait vraiment apprécier son répertoire francophone et était ouvert à attendre ses tubes dont Pousse Pousse et Les vieux chums. Il réussissait à faire participer les gens lors du spectacle. Le pari était réussi pour le chanteur originaire des îles de la Madeleine.







Moon and Sun Featuring Chantal Kreviazuk and Raine Maida

Chantal Kreviaziuk et son mari Raine Maida, initialement du groupe Our Lady Peace, ont présenté leur projet artistique, dont ils ont tous deux collaboré en tant que couple et chanteurs à l'écriture de la musique et des paroles. Les 2 artistes ont su réunir leur force créatrice pour offrir un spectacle authentique, en interprétant leurs classiques respectifs et à la fois de faire la découverte de leurs nouvelles compositions. Chantal Kreviazuk était au piano et Raine Maida, à la guitare.

Ils ont interprété le titre I'm going to break your heart, une chanson qui s'inspire de leur mariage et des défis qu'ils vivent au quotidien ainsi qu'au travers des joies et des peines vécues. Chantal a affirmé sur scène que c'était une des meilleures chansons qu'ils ont écrites pour leur projet Moon and Sun. Ils ont également fait un autre titre, appelé All I can change qu'ils ont écrit lors de leur séjour à l'île française de Saint-Pierre-et-Miquelon, loin des distractions quotidiennes.

Chantal a interprété ses succès d'autrefois, tels que Before you et Wonderful. Raine Maida a pour sa part, interprété certaines chansons inoubliables et nostalgiques de la période du groupe Our Lady Peace, par exemple Clumsy et Yellow Brick Road.

Le couple canadien a reçu une grande ovation à la fin de leur performance ainsi qu'une demande de rappel à remonter sur scène. Pour cette occasion, Chantal a choisi de faire la reprise d'un des titres légendaires du groupe de son mari, Superman's dead. Elle avoua qu'elle était un peu nerveuse de la faire au début, mais elle a su donner une atmosphère intime et s'approprier parfaitement la célèbre chanson d'Our Lady Peace, accompagné de son piano et de sa voix d'une profonde sensibilité. Ce fut une prestation touchante et mémorable pour le début de cette grande fête.

Pour la programmation des événements qui auront lieu ce soir, visitez le site web de Patrimoine canadien.

