LOV nous met l'eau à la bouche avec son 2e restaurant!

ADVERTISEMENT

Seulement six mois après l'ouverture de son premier restaurant dans le Vieux Montréal, le LOV inaugure un deuxième établissement au centre-ville de Montréal et en a profité pour lancé un alléchant nouveau menu.

LOV pour Local, Organique et Végé nous avait charmé avec sa cuisine santé originale et son décor chaleureux et extra lumineux.

Ce nouvel espace immense comprenant entre autres une magnifique terrasse verte est tout aussi vivifiant avec ses multiples nuances de blanc. Jusqu'à 200 personnes pourront s'y attabler.

Sur la nouvelle carte végé élaborée par la chef Stéphanie Audet, on retrouve concombre compressé, pleurote urbain et ceviche de noix de coco en plus des salades et burgers signatures de l'endroit. Essayez le grilled cheese, un must!

Vu le succès du restaurant appartenant à l'entrepeneur Dominic Bujold (Crudessence, No 900), un autre LOV pourrait ouvrir prochainement à Laval.

Voyez toutes les photos de la soirée de lancement de la nouvelle adresse :

(1232, rue de la Montagne)