Cette blogueuse fitness a un petit ventre et le montre

"Ça c'est quand je retiens mon souffle. Et ça c'est quand je suis juste bien." Voila en gros les deux types de photo que Fenella Scarlett McCall, une Australienne de 31 ans, expose sur son compte Instagram.

Car cette adepte du fitness a eu beau tout faire pour avoir des abdos bien dessinés, impossible de faire disparaître son ventre. Elle a donc décidé d'accepter son corps et le montre, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus.

Par ailleurs, le compte Instagram de la jeune femme lui permet aussi de raconter son parcours et sa manière de retrouver un mode de vie sain. Plus jeune, Fenella Scarlett McCall abusait des drogues et de l'alcool. Sevrée depuis mai 2015, son compte Instagram lui permet aussi d'expliquer en quoi elle se sent mieux aujourd'hui qu'hier.