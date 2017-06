Les films français à ne pas manquer cet été

Durant tout l'été, les réalisateurs français proposent aux cinéphiles d'aller voir dans les salles obscures leur plus récente proposition. De la comédie loufoque au drame historique, en passant par la romance-amoureuse, plusieurs surprises outre-Atlantique à découvrir...

DE PLUS BELLE (30 juin)

Lucie (Florence Foresti) est guérie, sa maladie est presque un lointain souvenir. Sa famille la pousse à aller de l'avant, vivre, voir du monde... C'est ainsi qu'elle fait la connaissance de Clovis (Mathieu Kassovitz), charmant et terriblement arrogant. Intrigué par sa franchise et sa répartie, Clovis va tout faire pour séduire Lucie, qui n'a pourtant aucune envie de se laisser faire. Au contact de Dalila, enseignante de danse haute en couleur, Lucie va réapprendre à aimer, à s'aimer, pour devenir enfin la femme qu'elle n'a jamais su être.

DJANGO (7 juillet)

En 1943 pendant l'occupation allemande, le tsigane Django Reinhardt (Reda Kateb) est au sommet de son art. Chaque soir, il fait vibrer le Tout-Paris aux Folies Bergères avec sa musique swing pendant qu'en Europe, ses frères sont pourchassés et massacrés. Lorsque la propagande allemande veut l'envoyer à Berlin pour une série de concerts, il sent le danger et décide de s'évader. Mais l'évasion est plus compliquée que prévu, Django et ses proches se retrouvent plongés dans la guerre.

PARIS PIEDS NUS (7 juillet)

Fiona, bibliothécaire canadienne, débarque à Paris pour venir en aide à sa vieille tante en détresse. Mais Fiona se perd et tante Martha a disparu. C'est le début d'une course-poursuite dans Paris à laquelle s'invite Dom, un itinérant égoïste aussi séducteur que collant.

BOULE ET BILL 2 (21 juillet)

La famille de Boule mène une existence heureuse et paisible. Bill est parfaitement intégré dans cette petite famille. Il travaille bien à l'école. Sa maman donne des cours de piano à domicile, tandis que son père est un dessinateur reconnu. Tout bascule lorsque l'éditrice de ses bandes dessinées, bourrue et acariâtre, rejette le travail du père de Boule. Le paternel revient à la maison avec la ferme intention de réveiller sa famille de ce bonheur en générant un grand nombre de bêtises.

BRICE 3 (4 août)

Brice (Jean Dujardin) est de retour. Le monde a changé, mais pas lui. Quand son meilleur ami, Marius, l'appelle à l'aide, il part dans une grande aventure à l'autre bout de la planète. Les voyages forment la «jaunesse», mais restera-t-il le roi de la casse?

JAMAIS CONTENTE (11 août)

Aurore est une adolescente insupportable de 13 ans fâchée contre tout. Contre sa famille, les garçons, ses enseignants, et même, un beau jour, contre sa meilleure amie, alors que celle-ci n'était plus que le fil ténu qui la raccordait encore à la société. Un jour, alors que sa professeure de français est en congé maladie, le remplaçant Sébastien Couette, personnage atypique et parfois moqueur, réussit à lui redonner un peu de confiance en elle quand il décèle chez elle un embryon de talent littéraire.

SAGE FEMME (11 août)

Claire est la droiture même. Sage-femme, elle a voué sa vie aux autres. Déjà préoccupée par la fermeture prochaine de sa maternité, elle voit sa vie bouleversée par le retour de Béatrice, ancienne maîtresse de son père disparu, femme fantasque et égoïste, son exacte opposée.

À voir également :