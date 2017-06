Il n'aurait pas pu voir une baleine de plus près

ADVERTISEMENT

Paul Ziolkowski est un habitué des sensations fortes. Mais celle-ci, il s'en souviendra sans doute toute sa vie, tant elle était inattendue.

Il était parti avec deux amis pour une journée de pêche ordinaire dans la baie, entre l'État de New York et celui du New Jersey, quand un bruit sourd venant des profondeurs marines s'est fait de plus en plus puissant et que la surface de l'eau s'est mise à trembler.

Juste à côté de leur bateau de 5,5 mètres de long, une énorme baleine à bosse saute hors de l'eau, faisant tanguer l'embarcation et envoyant un poisson à l'intérieur, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus.

"C'est clairement l'une des expériences les plus dingues de ma vie et pourtant j'en ai eu beaucoup", a raconté le témoin de ce spectacle improvisé dans une publication Facebook. "Qui aurait cru que je verrais Moby Dick ici, juste à côté du Verrazano, sur mon petit 5,5 mètres? Cette baleine à bosse était en train de chasser des menhadens (poissons de la famille des harengs) jusqu'à sauter hors de l'eau et cogner la coque de mon bateau en balançant un menhaden dedans!"

D'autres pêcheurs ont assisté à la scène et l'ont eux aussi filmée puis postée sur YouTube:

Bien que le spectacle d'une baleine s'approchant autant d'un bateau reste rare, il n'est pas inhabituel d'en voir dans les environs. En 2016, 152 baleines ont été aperçues près de New York. Ces cinq dernières années, les baleines à bosse sont revenues en grand nombre dans le secteur, ce qui n'était pas arrivé depuis un siècle.