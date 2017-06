La console n'est pas une surprise, mais personne n'attendait une arrivée aussi précoce. Nintendo vient d'annoncer la sortie prochaine de la SNES Classic Edition, une version qui tient dans la main de la célèbre Super Nintendo des années 90, où sont déjà installés 21 jeux parmi les plus grand succès de l'époque des machines 16-bits.

Les jeux de la SNES Classic Edition :

- Contra III: The Alien Wars

- Donkey Kong Country

- EarthBound

- Final Fantasy III

- F-ZERO

- Kirby Super Star

- Kirby’s Dream Course

- The Legend of Zelda: A Link to the Past

- Mega Man X

- Secret of Mana

- Star Fox

- Star Fox 2

- Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting

- Super Castlevania IV

- Super Ghouls ’n Ghosts

- Super Mario Kart

- Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

- Super Mario World

- Super Metroid

- Super Punch-Out!!

- Yoshi's Island