Consécration pour Chance The Rapper. Non content d'avoir raflé deux BET Awards lors de la cérémonie de ce dimanche 25 juin, le jeune chanteur a aussi reçu les félicitations de Michelle Obama elle-même.

Avec quatre albums à son actif, Chance The Rapper a remporté ce dimanche le prix du Meilleur Nouvel Artiste 2017. Mais c'est un autre de ses engagements qui a été salué par l'ancienne première dame Michelle Obama.

Le jeune artiste est en effet connu pour ses multiples engagements humanitaires. Il a, par exemple, donné un million de dollars aux écoles publiques de Chicago, lancé des campagnes d'aide pour les sans-abris, ou, plus récemment, incité les jeunes de la ville à aller voter en donnant un concert gratuit.

Autant d'actions qui lui ont valu de devenir le plus jeune artiste à recevoir le prix Humanitaire de l'histoire de la cérémonie... et aussi les félicitations de l'épouse de Barack Obama. «Merci Debra, et bonjour la famille BET!», a lancé l'ancienne première dame dans un message vidéo pré-enregistré et diffusé pendant la soirée. «Barack et moi sommes désolés de ne pas pouvoir être avec vous en personne ce soir, mais s'il vous plait, sachez que nous sommes là par la pensée et que nous sommes incroyablement fiers de toi Chance», a déclaré l'ancienne première dame.

Comme elle l'a indiqué, la famille Obama et celle de Chance The Rapper, tous deux originaires de Chicago, sont des amis de longue date : «Nous connaissons Chance et sa famille depuis qu'il est un petit bébé de rappeur, et ça a été un plaisir de le voir évoluer dans autant de domaines. En plus de faire de la très bonne musique, Chance a réussi à capter la lumière, et elle le suit, et elle brille sur notre ville de Chicago. Chance montre à nos jeunes qu'ils comptent, qu'ils ont quelque chose en eux qui vaut la peine d'être montré.»

Un discours qui a suscité une vague d'émotions chez le jeune homme, ému aux larmes.