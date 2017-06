7 raisons d'aller au festival Montréal Complètement Cirque cet été

ADVERTISEMENT

Reconnu pour accueillir la crème de la crème du monde circassien tous les étés, Montréal Complètement Cirque ne déroge pas à sa tradition cette année. Et ce même si la huitième édition de l’événement compte deux fois moins de spectacles qu’à l’habitude. Avec deux troupes québécoises réputées à l’international, quelques bijoux venus de l’étranger et une programmation extérieure réinventée, le festival demeure un incontournable de la saison chaude.

Tabarnak – Cirque Alphonse (5 au 11 juillet)

Avec leurs barbes longues, leurs muscles saillants, leur grain de folie et leur esprit de famille, les membres du Cirque Alphonse ont complètement séduit les festivaliers avec leur premier spectacle, Timber, en 2011, avant d’enflammer les foules avec Barbu en 2014 et 2015. Les voilà de retour avec un spectacle inspiré directement du mot « tabarnak »! Qu’il soit un signe de douleur, une marque de surprise ou l’expression d’une colère soudaine, le juron leur permettra d’explorer le caractère sacré et quotidien de leur québécitude, avec un mélange d’acrobaties, de musique traditionnelle, d’orgue et d’esprit festif.

Rouge (6 au 30 juillet)

Chaque été, en soirée, les curieux et les habitués se réunissent aux Jardins Gamelin pour découvrir comment de jeunes circassiens s’approprieront l’imposante structure de métal qui domine l’horizon au coin des rues Berri et Saint-Catherine. Cette année, les acrobates déploieront leur talent en exprimant l’amour sous toutes ses facettes, allant de la tendresse aux éclats, en passant par l’amitié et le couple, le tout enveloppé d’une musique cinématographique. D’une durée de 30 minutes, le spectacle sera présenté à 19 h ou 19 h 30, et à 22 h 30.

Vice & Vertu – Les 7 Doigts de la main (6 juillet au 9 août)

Que serait le festival sans une nouvelle création des 7 doigts de la main? Probablement un événement grandiose auquel il manquerait une touche d’humanité, de surprise et d’introspection. Habituée d’éblouir et de faire réfléchir, la troupe québécoise plonge dans l’histoire afin de redonner vie à la période durant laquelle la Main est née! Au programme: du cirque, du burlesque, un brin de légèreté – dans le propos comme dans l’habillement –, des projections vidéo, un voile de coquinerie et quelques tableaux sulfureux. Les intéressés seront catapultés dans les années 1940 et 1950 en prenant part au parcours déambulatoire élaboré à la SAT.

Les minutes complètement cirque… numériques! – 6 au 16 juillet

D’année en année, l’existence de Montréal Complètement Cirque se réimprime dans la mémoire collective des Montréalais, à la minute où ces derniers aperçoivent des acrobates exhiber leur savoir-faire dans les rues du Quartier Latin. Mais afin d’éviter le banal et le prévisible, les « Minutiens » se réinventent cet été en offrant au public la possibilité d’utiliser l’application mobile Quand la foule devient cirque, afin de prendre le contrôle d’un artiste et de ses mouvements!

Il n’est pas encore minuit – Compagnie XY (13 au 16 juillet)

Formés dans les meilleures écoles de cirque des Pays-Bas, d’Espagne, de Belgique et de France, les 22 artistes de XY s’amènent à la TOHU avec un seul objectif : vous couper le souffle! Comment? En vous proposant un spectacle sans artifice, où le talent acrobatique, les muscles qui tremblent, les corps qui s’empilent, les mains qui s’agrippent et les humains qui s’envolent tenteront de vous écarquiller les yeux.

Zkruv Lös: Velkome to Kouglistan! – Throw2catch (7 au 16 juillet)

Les frérots Gluminovitch, accompagnés de mamie et des enfants, planteront leur chapiteau à Montréal pour faire découvrir aux festivaliers leur monde imaginaire, leurs danses endiablées, leurs acrobaties improbables, leur jonglerie chaotique et leurs illusions impossibles. À découvrir en famille.



Limbo – Strut & Fret (4 au 23 juillet)

D’une troupe à l’autre, les circassiens australiens ont toujours un petit côté, disons, follement décalé, pour ne pas dire dangereusement drôle, qui les démarque. Cet été, le festival a invité Strut & Fret, une compagnie en action depuis plus de 20 ans, pour présenter un cabaret sexy, explosif, audacieux, impertinent et quelque peu brutal. On a déjà hâte!