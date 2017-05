ADVERTISEMENT

La conférence C2 Montréal s’est terminée vendredi avec un sentiment de mission accomplie. Des milliers de participants sont venus assister à ce rendez-vous d’affaires considéré pour beaucoup comme le Davos de la créativité.



«Le succès est au-dessus de nos attentes, a lancé en entrevue Chloé Langevin, vice-présidente aux partenariats chez C2. Plus de 6000 visiteurs en provenance de 60 pays ont foulé le sol de l’Arsenal pendant les trois jours de la manifestation. De plus, on vient d’annoncer qu’une édition de C2 se déroulera à Melbourne en Australie en novembre prochain. Une première pour notre organisation qui prend de l’expansion.»



Bref, les objectifs de la conférence ont été atteints, selon Mme Langevin. «Côté commerce et créativité, c’est une réussite. On a reçu un beau calibre de participants, des invités distingués, des ministres représentants plusieurs paliers gouvernementaux, des délégations internationales et des chefs d’entreprises. On est très satisfaits.»



Sécurité accrue



La sixième édition s'est dotée cette année de plusieurs modifications quant à la composition du site situé au cœur de Griffintown. «On a changé de place le forum où se déroulaient les conférences durant les éditions précédentes. On en a profité pour le transformer en scène de 360 degrés installée sous un grand chapiteau extérieur. Le public a très bien réagi et s’est vite approprié les lieux dont la surface a été agrandie, notamment sur le Canal Lachine», a ajouté la vice-présidente.



Autre changement notable, celui de la sécurité qui n’avait rien à envier à celle d’un aéroport. Scanneurs, détecteurs de métal, contrôles d’identité, badges électroniques, avant d’avoir accès au site, tous les visiteurs ont dû montrer patte blanche. Effet attentat de Manchester? Non, assure la vice-présidente précisant que la décision de resserrer les mesures de sécurité à C2 Mtl avait déjà été prise plusieurs mois auparavant.



«Malheureusement, le monde dans lequel on vit aujourd’hui nous oblige à être prudents et responsables. La sécurité est pour nous une priorité absolue. On s’est tout de même assurés que les attentes aux points d’accès ne durent jamais plus de six minutes.»