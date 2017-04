Un festival de thé à Québec

ADVERTISEMENT

Le thé a de plus en plus d’adeptes, tellement qu’un premier festival le mettant en vedette est organisé à Québec au Palais Montcalm le 6 mai prochain.

Les amateurs pourront découvrir et déguster les thés et leurs produits connexes. Des ateliers sur l’initiation à la dégustation et sur la mixologie avec cette boisson auront lieu. Des conférences sur les herbes médicinales traditionnelles et leurs bienfaits pour la santé sont aussi au programme.

L’événement organisé par Émilie St-Pierre-Plourde en collaboration avec Sebz de Québec – spécialiste du thé dans la Capitale – visera également à faire découvrir les diverses entreprises qui travaillent avec les herbes.

Si vous avez toujours cru que ce n'était pas votre tasse de thé, c'est peut-être le moment de reconsidérer.

