Encore plus de spectacles à Vegas pour Céline Dion

Céline Dion aura encore plus de boulot à Las Vegas dans les prochains mois. L’équipe de la chanteuse annonçait, mercredi, que 37 nouveaux spectacles en résidence au Colosseum du Caesars Palace s’ajoutent à son horaire, entre le 19 septembre 2017 et le 20 janvier 2018.

Notons, parmi ces nouveaux rendez-vous, la tenue d’un concert les 30 et 31 décembre, pour le réveillon du Nouvel An.

Les billets pour ces prestations supplémentaires seront en vente ce samedi, 15 avril, à midi, via la billetterie du Colosseum de Caesars Palace, au (866) 320-9763 ou sur le web (www.thecolosseum.com ou www.axs.com). Le prix des billets débute à 55$.

Il reste de surcroît encore des places disponibles dans la salle de 4300 sièges pour les représentations de Céline au Colosseum du Caesars Palace en mai et en juin.

On apprenait la semaine dernière que Céline Dion perdait son gérant Aldo Giampaolo. On ne sait toujours pas qui prendra le relais aux côtés de la diva québécoise.

