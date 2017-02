ADVERTISEMENT

QUÉBEC – Le retour de Pierre Karl Péladeau aux commandes de Québecor n’empêchera pas le chef péquiste de consulter son prédécesseur.

«Je vais continuer à lui demander son avis, et à d'autres chefs d'entreprise, et à d'autres acteurs de l'économie pour conseiller le chef du Parti québécois, et j'espère, à partir de l'an prochain, le premier ministre, sur des grandes questions économiques», a dit Jean-François Lisée jeudi matin au cours d’un point de presse à l’Assemblée nationale.

«Je ne veux pas qu'on se prive de la connaissance et des conseils de Pierre Karl et d'autres acteurs économiques du Québec», a-t-il ajouté.

Le retour de Pierre Karl Péladeau au poste de président et chef de la direction de Québecor a été annoncé par l’entreprise dans un communiqué de presse jeudi matin.

Il remplace Pierre Dion, qui occupait cette fonction depuis avril 2014.

Pierre Karl Péladeau a démissionné de ses fonctions de chef du Parti québécois en mai 2016, dans la foulée de son divorce avec la célèbre animatrice, Julie Snyder.

Pour Jean-François Lisée, le retour de son prédécesseur à la tête d’un conglomérat médiatique n’annonce pas une couverture journalistique plus favorable.

«Je me souviens qu'il y a des périodes, au Parti québécois, à l'époque où Pierre Karl était P.D.G., où on était très mécontents de la couverture médiatique, a rappelé le chef péquiste. Je pense que ce sont des périodes que nous allons revivre. Et les journalistes de Québecor ont démontré leur indépendance d'esprit ces dernières années, avec ou sans lui, et je n'ai aucun doute qu'ils vont continuer à le faire.»